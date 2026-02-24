Чотири роки великої війни: бізнес в Україні адаптувався, але прогнози стають тривожнішими

Станом на лютий 2026 року український бізнес демонструє надзвичайну витривалість. Більшість компаній продовжують роботу, попри дефіцит кадрів та енергетичний терор. Такими є результати нової хвилі опитування «Бізнес в умовах війни», проведеного Європейською Бізнес Асоціацією серед своїх членських компаній.

Стан справ

На початку 2026 року три чверті членських компаній Європейської Бізнес Асоціації (76%) працюють у повному обсязі, тоді як 24% - з певними обмеженнями.

Найбільш поширеними бар'єрами для компаній залишаються обмеження географії діяльності (58%), призупинення роботи на час повітряних тривог (45%) та вимушене переведення діяльності в онлайн-формат (40%).

Настрої бізнесу стали більш стриманими порівняно з минулим роком. Частка керівників, які позитивно оцінюють поточний стан справ у своєму бізнесі, зменшилась з 40% до 32%. Водночас зросла частка тих, хто оцінює ситуацію негативно — з 14% до 23%, тоді як ще 45% вважають її задовільною.

Так само погіршились і прогнози щодо динаміки бізнесу на 2026 рік. 39% керівників очікують погіршення стану справ у 2026 році порівняно з 29% минулого року. Водночас 41% не передбачають суттєвих змін. Частка тих, хто очікує покращення, скоротилась з 32% до 20%.

Топ-5 викликів для підприємців

Серед факторів найбільшого негативного впливу на бізнес підприємці наразі виділяють:

Атаки на українську енергосистему (82%)

Нестачу кваліфікованих працівників (78%)

Війну, окупацію територій (66%)

Скорочення внутрішнього споживання (46%)

Нестабільність економіки (40%)

Водночас бізнес утримує фінансові резерви на відносно стабільному рівні. Так, 67% компаній мають запас фінансової міцності на рік і більше, 21% - на пів року, 10% - на кілька місяців, і лише 2% повідомляють про відсутність резервів.

Втрати бізнесу

Втрати бізнесу внаслідок війни зростають. На початок 2026 року 19% компаній повідомляють про втрати до $1 млн, 25% - $1−10 млн, а 20% - понад $10 млн, що більше ніж торік (16%). Водночас 11% компаній не зазнали втрат, тоді як чверть респондентів поки не можуть їх точно оцінити.

Підтримка бізнесом збройних сил залишається незмінно стійкою. Наразі 71% компаній підтримують власних працівників у лавах ЗСУ, 56% допомагають фінансово, 37% - продукцією. До відновлення громади чи регіону долучаються 24% опитаних бізнесів. У 88% опитаних членських компаній Асоціації сьогодні є співробітники у лавах ЗСУ.

Мобілізація

Протягом останніх років простежується тенденція до збільшення кількості мобілізованих працівників. У 47% кількість мобілізованих сягає до 10% від загальної кількості військовозобов'язаних. У 29% кількість мобілізованих сягає 10−20%, у 12% - 20−30% та у 3% - більше 30%.

Близько половини, а саме 51% компаній повідомляють, що серед мобілізованих або добровольців є критичні для роботи підприємства спеціалісти, зокрема водії, інженери, механізатори, IT-фахівці, оператори обладнання, керівники та інші.

Релокація

Серед опитаних компаній 10% проводили релокацію офісу або виробництва у зв’язку з російською агресією у 2025 році. Зокрема 8% - в межах України і 2% - за кордон. 83% не проводили релокацію і не планують, тоді як 7% не релокувались, але наразі розмірковують над цим.

Завершення війни

Майже половина опитаних компаній, а саме 47% не очікують завершення війни у 2026 році. Водночас 24% вважають, що бойові дії можуть завершитись цього року, а 29% не можуть відповісти на це питання.

Три чверті, а саме 76% членських компаній Європейської Бізнес Асоціації продовжать працювати в Україні, незалежно від того, чи завершаться цього року бойові дії. Ще 14% поки не мають однозначної відповіді, тоді як 10% припускають, що в разі продовження бойових дій можуть переглянути свою присутність на українському ринку.

Чого бізнес чекає від держави?

Найбільшої підтримки бізнес наразі потребує в таких питаннях:

Покращення умов бронювання співробітників

Покриття військових ризиків

Мораторій на перевірки

Помʼякшення валютних обмежень

Сприяння в комунікації з державними органами

Опитування

Опитування проводилося з 3 до 17 лютого 2026 року. Участь у ньому взяв 131 топменеджер членських компаній Європейської Бізнес Асоціації. Серед опитаних 61% представляють компанії з іноземним капіталом, 39% - з українським. За розміром бізнесу: 41% - середні компанії, 37% - великі та 22% - малі.