Недобудовані дата-центри для ШІ залучають мільярди доларів за допомогою кредитних рейтингів

Щоб профінансувати колосальні витрати на створення інфраструктури для штучного інтелекту, забудовники дата-центрів почали масово звертатися за кредитними рейтингами для об'єктів, які ще перебувають на стадії будівництва. Це робиться для того, щоб відкрити нові джерела капіталу на ринку. Про це повідомляє Financial Times.

Потреба в нових інвесторах

Останніми місяцями провідні рейтингові агентства, такі як S&P, Moody’s, Fitch та Kroll Bond Rating Agency (KBRA), розширили своє покриття на проєкти дата-центрів, що ще не завершені. Вони часто надають приватні оцінки для кредитів, що дозволяє банкам перепродавати ці боргові зобов'язання ширшому колу інституційних інвесторів.

Отримання такого офіційного підтвердження надійності є критично важливим для масштабних проєктів, оскільки вони вже переповнили традиційний ринок фінансування. Тепер їм потрібно залучати нових гравців, наприклад, страхові компанії, які за законом можуть купувати лише високоякісні активи, оцінені «великою трійкою» агентств.

«Це астрономічне зростання, — зазначає Рулоф Стінекамп, керівник групи зі складних кредитів у Fitch, що спеціалізується на дата-центрах. — Переважна більшість того, що оцінювала моя команда, — це нові об'єкти, які будуються за підтримки гіперскейлерів прямо зараз».

За словами Стінекампа, за останні дев'ять місяців Fitch присвоїло понад 35 рейтингів таким проєктам. Більшість із них були приватними угодами із середнім розміром близько 3 мільярдів доларів. Крім того, у серпні агентство випустило новий набір критеріїв оцінювання для цифрової інфраструктури.

Ринок на сотні мільярдів

За інформацією обізнаних джерел, Moody’s та Fitch у приватному порядку вже надали рейтинги «інвестиційного рівня» для будівельних кредитів на десятки мільярдів доларів, які підтримує корпорація Oracle. Обидві фірми відмовилися коментувати конкретні транзакції.

Менші спеціалізовані гравці, такі як KBRA, вийшли на цей ринок ще раніше. За словами головного рейтингового директора компанії Білла Кокса, свій перший проєкт дата-центру вони оцінили 15 місяців тому. Наразі KBRA забезпечує рейтинги для боргу дата-центрів на суму близько 100 мільярдів доларів.

«Ми очікуємо, що ця цифра зросте, можливо, ще на 25−50 мільярдів доларів у першій половині цього року», — підкреслив Кокс.

Більшість таких проєктів прагнуть отримати саме інвестиційний рівень рейтингу. Для цього банкіри часто змінюють структуру угод та надають більше кредитних гарантій. Стінекамп зазначає, що деякі клієнти відмовлялися від реалізації проєкту, дізнавшись, що такий рівень для них недосяжний. На сьогодні близько двох третин виданих рейтингів відповідають необхідним високим стандартам.

Гарантії від технологічних гігантів та приховані ризики

Ці високі оцінки здебільшого забезпечуються довгостроковими договорами оренди з великими технологічними компаніями (Big Tech), чиї кредитні профілі набагато сильніші, ніж у маловідомих забудовників дата-центрів. Фактично, рейтинг проєкту обмежується кредитним рейтингом його орендаря.

Як пояснює Давал Шах, директор з інфраструктурних рейтингів S&P, фінансові гарантії від надійних орендарів суттєво покращують кредитні показники. Наприклад, агентство S&P надало рейтинг A+ для боргу на суму 27 мільярдів доларів для дата-центру Hyperion компанії Meta в Луїзіані. У контракті Meta пообіцяла почати платити оренду навіть у разі затримки будівництва, а також покрити додаткові витрати, якщо проєкт вийде за межі бюджету.

«Кредитна історія дуже проста, — каже Шах. — Кредитори беруть на себе ризики лише щодо Meta».

Водночас експерти попереджають про нові загрози. Дата-центри, створені спеціально для навчання штучного інтелекту, є більш ризикованими, ніж традиційні центри для хмарних обчислень. Зазвичай вони розташовані у віддалених районах і їх практично неможливо перепрофілювати. Це робить пошук нового орендаря після закінчення початкового договору вкрай складним.