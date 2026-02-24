Ймовірність падіння біткоїна до $55 000 на Polymarket зросла до 80%, відток з криптофондів продовдується: що нового

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 лютого 2026, 12:14

Ймовірність падіння біткоїна до $55 000 на Polymarket зросла до 80%, відток з криптофондів продовдується: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Ймовірність падіння біткоїна до $55 000 на Polymarket зросла до 80%, відток з криптофондів продовдується: що нового
Фото: pixabay

Трейдери Polymarket оцінюють імовірність падіння біткоїна до $55 000 у 80%

Користувачі найбільшої платформи прогнозів Polymarket налаштовані вкрай песимістично щодо майбутнього першої криптовалюти. Згідно з останніми ставками, ймовірність того, що курс біткоїна опуститься нижче позначки $55 000, оцінюється у вражаючі 80%. Загальний обсяг коштів, поставлених на цей сценарій, уже перевищив $1,2 млн.

Трейдери не обмежуються прогнозами про $55 000 і закладають ще радикальніші варіанти розвитку подій:

  • Нижче $50 000: ймовірність оцінюється у 67% (обсяг ставок — понад $184 тис.).
  • Нижче $45 000: ймовірність становить 55% (на цей результат поставлено рекордні $1,4 млн).

Такі цифри свідчать про те, що значна частина професійних гравців очікує на затяжну корекцію, а не на швидке відновлення.

Станом на 24 лютого 2026 року, біткоїн продовжує втрачати позиції:

  • Ціна: актив торгується в районі $63 222. Напередодні курс пробив психологічну позначку в $65 000.
  • Динаміка: лише за останню добу ціна знизилася на 3,6%, а тижневе падіння вже сягнуло 7%.

Затяжне падіння негативно вплинуло на статус біткоїна як глобального активу. За даними сервісу 8marketcap, ринкова капіталізація біткоїна скоротилася до $1,26 трлн. Актив посідає лише 15-те місце у глобальному рейтингу найдорожчих компаній та активів світу.

Крипторинок у крутому піке: інвестори виводять кошти п’ятий тиждень поспіль

Згідно з останнім звітом CoinShares, негативна тенденція на ринку криптовалютних фондів посилюється. За період з 16 по 20 лютого 2026 року інвестори забрали ще $288 млн, що стало продовженням п’ятитижневої серії відтоків.

За цей час загальні капітальні втрати ринку вже сягнули значних $4 млрд.

На ринку спостерігається суттєве охолодження інтересу. Тижневий обсяг торгів впав до $17 млрд — це найнижчий рівень активності, починаючи з липня 2025 року. Інвестори воліють вичікувати, що тисне на ліквідність сектору.

Настрій гравців суттєво різниться залежно від регіону:

  • США стали головним джерелом песимізму, вивівши $347 млн.
  • Європа та Канада навпаки, сприймають просідання цін як можливість для закупівлі. Сукупно вони вклали $59 млн. Лідерами за притоками стали Швейцарія ($19,5 млн), Канада ($16,8 млн) та Німеччина ($16,2 млн).

Основний масив розпродажів припав на флагманські активи:

  • Біткоїн втратив $215 млн.
  • Ethereum з фондів вивели $36,5 млн.
  • TRON — зафіксовано відтік у розмірі $18,9 млн.
  • Мультивалютні кошики скоротилися на $32,5 млн.

Попри загальний розпродаж, деякі проєкти зуміли залучити капітал, хоча ці суми і не змогли переломити загальний тренд:

  • XRP: +$3,5 млн;
  • Solana: +$3,3 млн;
  • Chainlink: +$1,2 млн.

Крах екосистеми Step Finance: DeFi-агрегатор та його дочірні проєкти в мережі Solana припиняють роботу

Децентралізована платформа Step Finance офіційно оголосила про закриття. DeFi-агрегатор так і не зміг оговтатися після нищівної хакерської атаки, що сталася наприкінці січня. Разом із основним сервісом ринок залишають популярне медіа SolanaFloor та кредитний протокол Remora Markets.

Причиною фіаско стала крадіжка 261 854 SOL із казначейства проєкту. За оцінками аналітиків CertiK, збитки перевищили $29 млн. Попри спроби команди знайти нових інвесторів або продати бізнес частинами, жоден із варіантів порятунку не реалізувався.

Співзасновник проєкту Джордж Харрап підтвердив, що переговори з потенційними покупцями не дали результату, що й призвело до рішення про негайне згортання діяльності.

Команда обіцяє не залишати спільноту з порожніми руками та планує часткове відшкодування збитків:

  • Токени STEP: платформа проведе викуп активів у тримачів на основі «знімка» балансів, зробленого до моменту зламу.
  • Користувачі Remora: власники активів rToken також зможуть повернути частину коштів через аналогічну процедуру викупу.

На тлі цих новин нативний токен STEP фактично знецінився: зараз він торгується по $0,00058, втративши понад 97% вартості лише за останній місяць. Для порівняння, на піку у 2021 році його ціна сягала $10,20.

Закриття Step Finance стало черговим викликом для всієї мережі Solana. Статистика свідчить про глибоку кризу довіри:

  • TVL (загальна заблокована вартість): показник впав удвічі порівняно з осінніми максимумами — до $6,28 млрд.
  • Курс SOL: на момент написання новини монета торгується в районі $76,65, що на 74% нижче за її історичний рекорд.

Strategy докупила 592 BTC перед просіданням, а BitMine агресивно накопичує Ethereum

Поки крипторинок штормить, найбільші інституційні гравці продовжують дотримуватися стратегії накопичення. Майкл Сейлор та компанія BitMine використали лютневе зниження цін для поповнення своїх гігантських резервів.

Засновник компанії Strategy Майкл Сейлор оголосив про чергове придбання: фірма інвестувала ще $39,8 млн у першу криптовалюту.

Обсяг закупівлі — 592 BTC за середньою ціною $67 286. Угода відбулася безпосередньо перед тим, як курс біткоїна просів нижче $65 000. Наразі Strategy володіє 717 722 BTC.

Попри те, що поточна оцінка активів ($47,4 млрд) менша за суму вкладених коштів ($54,6 млрд), Сейлор зберігає спокій. Він запевняє, що фінансова модель компанії витримає навіть падіння біткоїна до $8000.

Тим часом компанія BitMine звітує про зростання резервів до $9,6 млрд. На відміну від Сейлора, тут фокусуються на другій за капіталізацією криптовалюті. На балансі фірми вже 4,42 млн ETH (це понад 3,6% усіх ефірів у світі). Лише за останній тиждень BitMine додала до портфеля 51 162 ETH.

Голова ради директорів Том Лі назвав поточне падіння цін «привабливою можливістю». Наразі 69% усіх запасів ефіру компанії ($6 млрд) заблоковано в стейкінгу, що приносить їм $171 млн пасивного доходу на рік.

BitMine не збирається зупинятися на пасивному інвестуванні. У 2026 році компанія готує запуск власної мережі валідаторів MAVAN. Очікується, що власна інфраструктура дозволить збільшити щорічний дохід від стейкінгу до $249 млн.

Окрім криптовалют, BitMine тримає $691 млн готівкою та володіє частками в Beast Industries ($200 млн) і Eightco Holdings ($17 млн), що забезпечує їм високу диверсифікацію.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
JWT
JWT
24 лютого 2026, 12:29
#
Крипта не на хайпі зараз, можна навіть не сподіватись на її відновлення в короткій перспективі.
+
+42
Я Саня
Я Саня
24 лютого 2026, 13:39
#
Купуй тоді коли кажуть що ще впаде, та продавай коли кажуть буде рости до небес. Так роблю профіт в 70%. Може вже можна купувати? Чи ще слабенькі голоси про падіння?
+
0
JWT
JWT
24 лютого 2026, 14:15
#
Тут нюанс, зараз говорять про падіння — пересічні, а от про ріст — експєрти. Тому варто прислухатись. А до кого самі вирішуйте
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 19 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами