Ймовірність падіння біткоїна до $55 000 на Polymarket зросла до 80%, відток з криптофондів продовдується: що нового

Трейдери Polymarket оцінюють імовірність падіння біткоїна до $55 000 у 80%

Користувачі найбільшої платформи прогнозів Polymarket налаштовані вкрай песимістично щодо майбутнього першої криптовалюти. Згідно з останніми ставками, ймовірність того, що курс біткоїна опуститься нижче позначки $55 000, оцінюється у вражаючі 80%. Загальний обсяг коштів, поставлених на цей сценарій, уже перевищив $1,2 млн.

Трейдери не обмежуються прогнозами про $55 000 і закладають ще радикальніші варіанти розвитку подій:

Нижче $50 000: ймовірність оцінюється у 67% (обсяг ставок — понад $184 тис.).

Нижче $45 000: ймовірність становить 55% (на цей результат поставлено рекордні $1,4 млн).

Такі цифри свідчать про те, що значна частина професійних гравців очікує на затяжну корекцію, а не на швидке відновлення.

Станом на 24 лютого 2026 року, біткоїн продовжує втрачати позиції:

Ціна: актив торгується в районі $63 222. Напередодні курс пробив психологічну позначку в $65 000.

Динаміка: лише за останню добу ціна знизилася на 3,6%, а тижневе падіння вже сягнуло 7%.

Затяжне падіння негативно вплинуло на статус біткоїна як глобального активу. За даними сервісу 8marketcap, ринкова капіталізація біткоїна скоротилася до $1,26 трлн. Актив посідає лише 15-те місце у глобальному рейтингу найдорожчих компаній та активів світу.

Крипторинок у крутому піке: інвестори виводять кошти п’ятий тиждень поспіль

Згідно з останнім звітом CoinShares, негативна тенденція на ринку криптовалютних фондів посилюється. За період з 16 по 20 лютого 2026 року інвестори забрали ще $288 млн, що стало продовженням п’ятитижневої серії відтоків.

За цей час загальні капітальні втрати ринку вже сягнули значних $4 млрд.

На ринку спостерігається суттєве охолодження інтересу. Тижневий обсяг торгів впав до $17 млрд — це найнижчий рівень активності, починаючи з липня 2025 року. Інвестори воліють вичікувати, що тисне на ліквідність сектору.

Настрій гравців суттєво різниться залежно від регіону:

США стали головним джерелом песимізму, вивівши $347 млн.

Європа та Канада навпаки, сприймають просідання цін як можливість для закупівлі. Сукупно вони вклали $59 млн. Лідерами за притоками стали Швейцарія ($19,5 млн), Канада ($16,8 млн) та Німеччина ($16,2 млн).

Основний масив розпродажів припав на флагманські активи:

Біткоїн втратив $215 млн.

Ethereum з фондів вивели $36,5 млн.

TRON — зафіксовано відтік у розмірі $18,9 млн.

Мультивалютні кошики скоротилися на $32,5 млн.

Попри загальний розпродаж, деякі проєкти зуміли залучити капітал, хоча ці суми і не змогли переломити загальний тренд:

XRP: +$3,5 млн;

Solana: +$3,3 млн;

Chainlink: +$1,2 млн.

Крах екосистеми Step Finance: DeFi-агрегатор та його дочірні проєкти в мережі Solana припиняють роботу

Децентралізована платформа Step Finance офіційно оголосила про закриття. DeFi-агрегатор так і не зміг оговтатися після нищівної хакерської атаки, що сталася наприкінці січня. Разом із основним сервісом ринок залишають популярне медіа SolanaFloor та кредитний протокол Remora Markets.

Причиною фіаско стала крадіжка 261 854 SOL із казначейства проєкту. За оцінками аналітиків CertiK, збитки перевищили $29 млн. Попри спроби команди знайти нових інвесторів або продати бізнес частинами, жоден із варіантів порятунку не реалізувався.

Співзасновник проєкту Джордж Харрап підтвердив, що переговори з потенційними покупцями не дали результату, що й призвело до рішення про негайне згортання діяльності.

Команда обіцяє не залишати спільноту з порожніми руками та планує часткове відшкодування збитків:

Токени STEP: платформа проведе викуп активів у тримачів на основі «знімка» балансів, зробленого до моменту зламу.

Користувачі Remora: власники активів rToken також зможуть повернути частину коштів через аналогічну процедуру викупу.

На тлі цих новин нативний токен STEP фактично знецінився: зараз він торгується по $0,00058, втративши понад 97% вартості лише за останній місяць. Для порівняння, на піку у 2021 році його ціна сягала $10,20.

Закриття Step Finance стало черговим викликом для всієї мережі Solana. Статистика свідчить про глибоку кризу довіри:

TVL (загальна заблокована вартість): показник впав удвічі порівняно з осінніми максимумами — до $6,28 млрд.

Курс SOL: на момент написання новини монета торгується в районі $76,65, що на 74% нижче за її історичний рекорд.

Strategy докупила 592 BTC перед просіданням, а BitMine агресивно накопичує Ethereum

Поки крипторинок штормить, найбільші інституційні гравці продовжують дотримуватися стратегії накопичення. Майкл Сейлор та компанія BitMine використали лютневе зниження цін для поповнення своїх гігантських резервів.

Засновник компанії Strategy Майкл Сейлор оголосив про чергове придбання: фірма інвестувала ще $39,8 млн у першу криптовалюту.

Обсяг закупівлі — 592 BTC за середньою ціною $67 286. Угода відбулася безпосередньо перед тим, як курс біткоїна просів нижче $65 000. Наразі Strategy володіє 717 722 BTC.

Попри те, що поточна оцінка активів ($47,4 млрд) менша за суму вкладених коштів ($54,6 млрд), Сейлор зберігає спокій. Він запевняє, що фінансова модель компанії витримає навіть падіння біткоїна до $8000.

Тим часом компанія BitMine звітує про зростання резервів до $9,6 млрд. На відміну від Сейлора, тут фокусуються на другій за капіталізацією криптовалюті. На балансі фірми вже 4,42 млн ETH (це понад 3,6% усіх ефірів у світі). Лише за останній тиждень BitMine додала до портфеля 51 162 ETH.

Голова ради директорів Том Лі назвав поточне падіння цін «привабливою можливістю». Наразі 69% усіх запасів ефіру компанії ($6 млрд) заблоковано в стейкінгу, що приносить їм $171 млн пасивного доходу на рік.

BitMine не збирається зупинятися на пасивному інвестуванні. У 2026 році компанія готує запуск власної мережі валідаторів MAVAN. Очікується, що власна інфраструктура дозволить збільшити щорічний дохід від стейкінгу до $249 млн.

Окрім криптовалют, BitMine тримає $691 млн готівкою та володіє частками в Beast Industries ($200 млн) і Eightco Holdings ($17 млн), що забезпечує їм високу диверсифікацію.