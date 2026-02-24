Курс валют у вівторок: євро в банках додало 8 копійок

У вівторок, 24 лютого, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у покупці та у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 8 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці втратив 3 копійки, а у продажу не змінився. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,05−43,55 грн. Євро купують за 50,80 грн, а продають за 51,50 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,20−43,30, євро — 51,25−51,40 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,29−43,32 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,99−51,02 грн/євро.

