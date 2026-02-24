Золоті резерви Венесуели минулого року скоротилися на 11% і на кінець 2025 року склали 47 тонн, свідчать дані центрального банку, пише mining.com.
24 лютого 2026, 11:36
Золоті резерви Венесуели скоротилися на 11% у 2025 році
Золоті резерви
У 2024 році банк завершив рік із 53 тоннами резервів, що на 13% менше, ніж роком раніше.
Вартість золотих резервів Венесуели на кінець грудня становила 6,63 мільярда доларів, а середня ціна на золото, за оцінками центрального банку, становила 4 389,45 доларів за тройську унцію, що значно зросла порівняно з попереднім роком на тлі високих цін на золото у всьому світі.
Банк не надав подробиць щодо резервів.
