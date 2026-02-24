На відновлення енергетичного сектору протягом наступних десять років потрібно $90,6 млрд — Шмигаль

Загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору на наступні десять років становить $90,6 млрд. Про це зазначив під час презентації п’ятої оцінки завданих збитків і потреб у відновленні України (RDNA5) міністр енергетики Денис Шмигаль.

Зростання потреб на 34%

За його словами, порівняно з попередньою оцінкою нинішня потреба зросла на 34%.

Кошти на відновлення

$71 млрд (майже 80% від загальної суми) необхідні саме для відновлення та модернізації генераційних потужностей.

$6,4 млрд — потреби теплового господарства.

$5,2 млрд — газотранспортна інфраструктура.

$4,6 млрд — нафтова галузь, включаючи переробку.

За даними RDNA5, лише для швидкого відновлення енергетики у 2026 році необхідно $4,9 млрд.

«Але ми хочемо не просто відновити зруйноване, а збудувати енергосистему, яка гарантуватиме безпеку та стійкість на десятиліття вперед.

Разом зі Світовим банком Україна розпочинає роботу над оновленою Енергетичною стратегією. Вона визначить нове бачення розвитку сектору та чітку дорожню карту відновлення й модернізації", — підсумував Шмигаль.