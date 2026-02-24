За 2025 рік податковий борг збільшився майже на 103 млрд грн — найбільше річне зростання за час війни

За 2025 рік податковий борг збільшився майже на 103 млрд грн (+58%) і станом на 1 січня 2026 року досяг 278 млрд грн. Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна.

Як зріс податковий борг

За словами Южаніної, це найбільше річне зростання за час війни:

• 2022 рік — +39 млрд грн

• 2023 рік — +6 млрд грн

• 2024 рік — +37 млрд грн

• 2025 рік — +103 млрд грн

Загалом за чотири роки війни податковий борг зріс на 173 млрд грн — зі 105,7 млрд грн до 278,5 млрд грн. Водночас було списано 35 млрд грн боргу.

Чому мовчить ДПС

Як зазначає Южаніна, ДПС публічно не пояснює: причини такого різкого зростання, структуру боргу та кому і за яких підстав списували податкові зобов’язання.

«Очевидно одне: війна критично погіршує фінансовий стан бізнесу і його податкову спроможність. Але без відкритої аналітики боргу держава ризикує лікувати наслідки, не розуміючи справжніх причин проблеми», — підсумувала Южаніна.