ЄС відмовляється від Visa і Mastercard? Що буде з готівкою та курсом (відео)

Сьогодні майже кожна оплата карткою в Європі проходить через американські платіжні гіганти Visa та Mastercard . Але ЄС готує відповідь — цифровий євро та потенційно сильнішу європейську платіжну інфраструктуру.

Що це означає для споживачів, бізнесу та для українців?

Фінансовий експерт Олексій Козирев розповів, чи справді Європа може «відрізати» Visa/Mastercard, як зміняться комісії, чи буде цифровий євро «замість» готівки і чи вплине це на курс.

У цьому відео ви дізнаєтесь: