ЄС відмовляється від Visa і Mastercard? Що буде з готівкою та курсом (відео)

Сьогодні майже кожна оплата карткою в Європі проходить через американські платіжні гіганти Visa та Mastercard. Але ЄС готує відповідь — цифровий євро та потенційно сильнішу європейську платіжну інфраструктуру.
Що це означає для споживачів, бізнесу та для українців?
Фінансовий експерт Олексій Козирев розповів, чи справді Європа може «відрізати» Visa/Mastercard, як зміняться комісії, чи буде цифровий євро «замість» готівки і чи вплине це на курс.
У цьому відео ви дізнаєтесь:
- наскільки Європа залежить від Visa/Mastercard і чому це вже питання геополітики
- як цифровий євро може вплинути на вартість транзакцій і комісії для споживача
- чи залишиться готівковий євро, та що буде з євро на картках і рахунках
- чи зміниться курс євро після запуску цифрового формату
- у якому році планують запуск і коли можливе масове використання
- чи стане перехід на європейську систему «вимогою» для України як кандидата в ЄС
- як реагуватимуть Visa/Mastercard: конкуренція, нові продукти і спроби зберегти ринок
Джерело: Мінфін
