Португальський єдиноріг Talkdesk офіційно вийшов на український ринок і приєднався до Дія.City. Компанія розробляє платформу, яка за допомогою ШІ-агентів автоматизує клієнтську підтримку — від обробки звернень до взаємодії з командами. Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.
24 лютого 2026, 9:03
Португальський єдиноріг зайшов на ринок України
Що відомо про платформу
Платформу використовують компанії, які працюють у сферах фінансів, медицини, ритейлу та державного сектору в 100+ країнах світу. Вона забезпечує ефективну роботу з клієнтами, швидке реагування на запити та стабільний рівень підтримки по всьому світу.
Плани Talkdesk
В Україні компанія Talkdesk планує відкрити офіс та найняти команду з близько 20 людей. Український офіс буде займатися R&D-дослідженнями у сфері ШІ для платформи Talkdesk Customer Experience Automation.
На сьогодні до Дія.City приєдналося вже понад 3 700 компаній, які об'єднують 143 000+ ІТ-фахівців.
