В ДПС нагадали: декларація з акцизного податку з березня подається за оновленою формою

З 1 березня 2026 року платники акцизного податку подаватимуть звітність з акцизного податку за оновленою формою. Про це йдеться у повідомленні ДПС від 23 лютого.

Як подавати звітність

Вперше за оновленою формою звітність потрібно подати за лютий 2026 року — до контролюючого органу за місцем реєстрації платника не пізніше 20 березня 2026 року.

Відповідні зміни передбачені пунктом 3 наказу Міністерства фінансів України від 07.11.2024 № 567 «Про затвердження Змін до форми декларації з акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації з акцизного податку».

У зв’язку з внесенням змін:

— виключено додаток 5 до декларації — «Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах»;

— змінено нумерацію додатків:

додаток 6 → додаток 5,

додаток 61 → додаток 51,

додаток 7 → додаток 6,

додаток 8 → додаток 7,

додаток 9 → додаток 8,

додаток 10 → додаток 9,

додаток 11 → додаток 10,

додаток 12 → додаток 11,

додаток 13 → додаток 12.

Декларування інформації щодо втрачених марок акцизного податку рекомендовано відображати у додатку 9 до декларації (за новою нумерацією), використовуючи показники, які раніше містилися у скасованому додатку 5.