З 1 березня 2026 року платники акцизного податку подаватимуть звітність з акцизного податку за оновленою формою. Про це йдеться у повідомленні ДПС від 23 лютого.
В ДПС нагадали: декларація з акцизного податку з березня подається за оновленою формою
Як подавати звітність
Вперше за оновленою формою звітність потрібно подати за лютий 2026 року — до контролюючого органу за місцем реєстрації платника не пізніше 20 березня 2026 року.
Відповідні зміни передбачені пунктом 3 наказу Міністерства фінансів України від
У зв’язку з внесенням змін:
— виключено додаток 5 до декларації — «Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах»;
— змінено нумерацію додатків:
- додаток 6 → додаток 5,
- додаток 61 → додаток 51,
- додаток 7 → додаток 6,
- додаток 8 → додаток 7,
- додаток 9 → додаток 8,
- додаток 10 → додаток 9,
- додаток 11 → додаток 10,
- додаток 12 → додаток 11,
- додаток 13 → додаток 12.
Декларування інформації щодо втрачених марок акцизного податку рекомендовано відображати у додатку 9 до декларації (за новою нумерацією), використовуючи показники, які раніше містилися у скасованому додатку 5.
