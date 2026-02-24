Multi від Мінфін
24 лютого 2026, 8:00

Компенсація за вимушений виїзд закордон: у Дії з’явилася нова категорія

У Дії з’явилась нова категорія A1.2 «Вимушене переміщення за межі України». Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подавайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Про це йдеться у повідомленні сервісу.

У Дії з’явилась нова категорія A1.2 «Вимушене переміщення за межі України».

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хто може подати заяву

Подати заяву можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен Дія.Підпис або КЕП. Якщо ви вже подавали заяву про внутрішнє переміщення в категорії A1.1, це не заважає подати заяву і в категорії A1.2.

Як подати заяву:

  • Авторизуйтесь на порталі Дія
  • Оберіть категорію A1.2 «Вимушене переміщення за межі України»
  • Заповніть інформацію про обставини виїзду
  • Додайте підтвердження за наявності
  • Підпишіть заяву Дія.Підписом або КЕП.

Читайте також: Цифрове виконання судових рішень: у Дії тестують новий сервіс

Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе повніше зафіксувати вашу історію.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
