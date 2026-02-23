Multi від Мінфін
23 лютого 2026, 14:10

Цифрове виконання судових рішень: у Дії тестують новий сервіс

Міністерство цифрової трансформації запускає бета-тест нової послуги у застосунку «Дія» — отримання та подання виконавчих документів онлайн. Проєкт має на меті повністю цифровізувати процес виконання судових рішень і зробити його швидким та прозорим для громадян. Про це повідомляє пресслужба застосунку 23 лютого.

Міністерство цифрової трансформації запускає бета-тест нової послуги у застосунку «Дія» — отримання та подання виконавчих документів онлайн.

Дія — замість візитів до суду

Виконавчий документ — це офіційна підстава для примусового виконання рішення суду. Йдеться, зокрема, про стягнення коштів, майна або зобов’язання боржника виконати визначені судом дії.

Відтепер замість візитів до суду, паперових заяв та тривалого листування з виконавцями громадяни зможуть оформити документ у кілька кліків у застосунку. Сервіс передбачає:

  • отримання виконавчого документа онлайн;
  • автоматичне заповнення заяви на примусове виконання;
  • подання документів без паперових копій;
  • відстеження статусу виконання судового рішення у смартфоні.

За словами розробників, цифровізація процесу дозволить скоротити бюрократію, мінімізувати людський фактор та підвищити прозорість виконання судових рішень.

Для повноцінного запуску послуги команда «Дії» запрошує громадян долучитися до бета-тестування.

Хто може взяти участь

  • громадяни України;
  • особи, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • громадяни, які мають судове рішення, що набрало законної сили та потребує примусового виконання.

Щоб приєднатися до бета-тесту, необхідно перейти за посиланням та зареєструватися для участі в тестуванні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Мінфін
Коментарі - 1

TAN72
TAN72
23 лютого 2026, 14:58
Неужели стадо не понимает, что государство делает всё под себя.
