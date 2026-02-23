Міністерство цифрової трансформації запускає бета-тест нової послуги у застосунку «Дія» — отримання та подання виконавчих документів онлайн. Проєкт має на меті повністю цифровізувати процес виконання судових рішень і зробити його швидким та прозорим для громадян. Про це повідомляє пресслужба застосунку 23 лютого.
Цифрове виконання судових рішень: у Дії тестують новий сервіс
Дія — замість візитів до суду
Виконавчий документ — це офіційна підстава для примусового виконання рішення суду. Йдеться, зокрема, про стягнення коштів, майна або зобов’язання боржника виконати визначені судом дії.
Відтепер замість візитів до суду, паперових заяв та тривалого листування з виконавцями громадяни зможуть оформити документ у кілька кліків у застосунку. Сервіс передбачає:
- отримання виконавчого документа онлайн;
- автоматичне заповнення заяви на примусове виконання;
- подання документів без паперових копій;
- відстеження статусу виконання судового рішення у смартфоні.
За словами розробників, цифровізація процесу дозволить скоротити бюрократію, мінімізувати людський фактор та підвищити прозорість виконання судових рішень.
Для повноцінного запуску послуги команда «Дії» запрошує громадян долучитися до бета-тестування.
Хто може взяти участь
- громадяни України;
- особи, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
- громадяни, які мають судове рішення, що набрало законної сили та потребує примусового виконання.
Щоб приєднатися до бета-тесту, необхідно перейти за посиланням та зареєструватися для участі в тестуванні.
