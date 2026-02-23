Словаччина припиняє аварійні постачання електроенергії в Україну. Як це вплине на енергосистему

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про припинення аварійних постачань електроенергії до України з 23 лютого. Відповідну позицію він оприлюднив у Facebook, зазначивши, що у разі звернення Києва по допомогу для стабілізації енергосистеми Словаччина більше її не надаватиме.

З чим пов'язане рішення

Таке рішення словацький уряд пов’язує з припиненням транзиту російської нафти до Угорщини через південну гілку нафтопроводу «Дружба» після удару по Бродах 27 січня 2026 року. Фіцо вважає, що трубопровід технічно залишається працездатним, а Україна нібито свідомо не відновлює прокачування.

Відповідь Укренерго

Ймовірне припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини не вплине на роботу об'єднаної енергосистеми України.

Востаннє Україна зверталася по аварійну допомогу до Словаччини понад місяць тому і в обмеженому обсязі. Загалом такі постачання зі словацького напрямку були рідкісними та нетривалими, йдеться у повідомленні.

Імпорт електроенергії

Україна імпортує електроенергію зі Словаччини через дефіцит власної генерації після атак РФ на енергосистему. У 2025 році загальний імпорт становив близько 3,3 ТВт·год, з яких Словаччина забезпечила приблизно 19%, посідаючи стабільно друге-третє місце після Угорщини (42%).

Нагадаємо

Словаччина та Угорщина 18 лютого оголосили про припинення експорту дизельного пального в Україну. Країни поновлять поставки дизелю, коли Україна відремонтує нафтопровід «Дружба». Україна кілька разів переносила відновлення транзиту, остання дата була 20 лютого.

Угорщина та Словаччина отримали від ЄС альтернативні джерела постачання нафти, поки «Дружбу» відновлюють, зокрема нафтопровід «Адрія». Єврокомісія також надала Угорщині тимчасове право імпортувати російську нафту через Хорватію.