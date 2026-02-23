Падіння долара: чому позиціям американської валюти нічого не загрожує

З початку року американська валюта знову опинилася під тиском, що спровокувало відновлення розмов про глобальну втрату довіри до неї та ринків США загалом. Проте, попри певні багаторічні тенденції до дедоларизації, поточне зниження курсу є радше звичайним економічним циклом, а не фундаментальним крахом американської фінансової системи. Про це повідомляє аналітична платформа ING 23 лютого.

Історичний контекст та статус «захисного активу»

Попри всі розмови про слабкість, долар залишається дуже сильним в історичній перспективі. Якщо поглянути на індекс, який враховує торгівлю з 26 основними партнерами США та скоригований на рівень споживчих цін, то минулорічне падіння майже не вплинуло на масштабне зростання курсу на 45%, яке тривало з 2011 року. Саме тому політики у Вашингтоні періодично шукають шляхи для його штучного послаблення, щоб допомогти американським виробникам конкурувати на світовому ринку.

Водночас долар дійсно втратив частину своєї привабливості як «тиха гавань» для інвесторів порівняно з 2024 роком. Кореляція між індексом долара та американським фондовим ринком (S&P 500) становить -0.25. Хоча цей показник менш негативний, ніж зазвичай (що свідчить про зниження захисних властивостей валюти під час падіння ринку акцій), він все ще залишається статистично значущим. Варто пам'ятати, що такі зміни є циклічними, і долар уже неодноразово втрачав, а потім відновлював свій захисний статус.

Іноземні інвестори продовжують купувати активи США

Приватні інвестори, на яких припадає понад 80% іноземних вкладень в американські цінні папери, продовжують активно купувати. У 2025 році їхні чисті інвестиції в акції, казначейські облігації та корпоративний борг зросли до 1,5 трильйона доларів (або 128 мільярдів доларів на місяць) порівняно з середнім показником в 1 трильйон доларів у 2022−2024 роках. Станом на вересень 2025 року частка іноземців на ринку цінних паперів США досягла десятирічного максимуму — 20,2%.

Офіційні установи (центральні банки та уряди) діють обережніше, але вони не розпродають свої доларові активи, тримаючи їх на стабільному рівні з 2020 року.

Часто виникають побоювання щодо того, що Китай може різко продати свої активи. Дійсно, Пекін збільшив обсяги продажів з 36 мільярдів доларів у 2023 році до 145 мільярдів у 2025-му. Однак його загальна частка становить лише 5% (1,8 трлн доларів). Головним гравцем залишається Європа, яка володіє 47% усіх іноземних інвестицій (17,1 трлн доларів). Європейці постійно збільшують свої вкладення: їхні покупки зросли з 0,6 трлн доларів у 2022−2023 роках до 0,9 трлн доларів у 2025 році, повністю перекриваючи відтік капіталу з боку Китаю.

Міф про швидку дедоларизацію

Жодного прискорення відмови від долара у світі наразі не спостерігається. З 2024 року показники використання американської валюти в глобальних резервах, зобов'язаннях та транзакціях не погіршилися. За даними МВФ за третій квартал 2025 року, частка долара у світових валютних резервах становить 56,9%. На позабіржовому валютному ринку його частка сягнула 86,8% в середині 2025 року.

Звісно, існують окремі ознаки змін: наприклад, частка китайського юаня в системі фінансування торгівлі SWIFT за останні чотири роки зросла вчетверо і досягла 8,3%. Проте глобальні зміни статусу резервної валюти є дуже повільними процесами, які вимагають кардинальних зрушень не лише серед центральних банків, але й у приватному секторі.

Чому курс знижується та чого очікувати далі

Послаблення долара не означає, що економіка США переживає кризу. Навпаки, це результат того, що глобальна економіка відновлюється після низки криз. Вперше за довгий час за межами США з'явилися привабливі можливості для інвесторів, зокрема на ринках, що розвиваються. Гроші перетікають туди, і це традиційно супроводжується зниженням курсу долара.

Крім того, великі інвестиційні фонди змінюють рівень страхування (хеджування) своїх валютних ризиків. Очікується, що через зниження ключової ставки Федеральною резервною системою США (ФРС) на тлі незмінних ставок Європейського центробанку, вартість такого страхування впаде. Це стимулюватиме фонди більше продавати долар, але це поступовий, а не панічний процес. За прогнозами, до кінця 2026 року курс євро до долара може сягнути позначки 1,22.

Що може дійсно нашкодити долару?

Щоб відбувся не тимчасовий, а фундаментальний обвал долара, потрібні серйозні внутрішні потрясіння в США:

Втрата незалежності ФРС. Якщо центральний банк почне знижувати ставки під політичним тиском (що призведе до від'ємних реальних процентних ставок), інвестори можуть почати масово скидати долар.

Боргова криза. Поєднання постійного величезного дефіциту бюджету та масштабного випуску нових державних облігацій може зруйнувати статус США як найбезпечнішого місця для зберігання грошей.

Сигналами тривоги стануть розширення спредів за свопами, різке збільшення розриву в дохідності між короткостроковими та довгостроковими облігаціями, а також падіння попиту з боку іноземних центробанків на аукціонах казначейських паперів США.