23 лютого 2026, 17:46

За кордоном нині перебуває близько 6-8 млн українців, і значна частина з них може не повернутися — Южаніна

За оцінками директорки Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи Елли Лібанової, за різними сценаріями населення України після війни може становити лише 25−30 млн осіб. За кордоном нині перебуває близько 6−8 млн українців, і значна частина з них може не повернутися. Про це у фейсбуці написала народна депутатка Ніна Южаніна.

За оцінками директорки Інституту демографії та соціальних досліджень ім.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новин

Довгострокова структурна зміна

«Тобто мова вже не про тимчасовий провал. Мова про довгострокову структурну зміну. І тут важливо правильно розставляти акценти. Українці справді вірять у ЗСУ і в те, що Україна вистоїть.

Але це не означає, що вони задоволені економічною політикою, податковим тиском чи умовами для роботи і життя.

Читайте також: Відтік населення з України триватиме ще два роки — прогноз НБУ

Бо рішення — повертатися чи ні, народжувати дітей чи відкладати — люди приймають не за гаслами. А за відчуттям безпеки, роботи, доходів і передбачуваності держави. Найбільший ризик — у самозаспокоєнні. Бо демографія не відновлюється сама собою і не виправляється гучними заявами. Тому головне питання сьогодні навіть не в цифрах.

Головне питання —чи з’явиться в Україні реальна демографічна та економічна політика повернення людей. Бо ж за останні чотири роки тільки погіршення цієї статистики", — написала Южаніна.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 3

+
+104
BigBend
BigBend
23 лютого 2026, 17:49
#
А як людям повертатись в країну, яка в будь-який момент може заборонити їм виїзд? Більшість не повернеться ніколи.
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
23 лютого 2026, 18:59
#
Еще проситься назад будут, а мы не пустим. Нам нужны только патриоты и те кто любят государство, а не пятая колонна, которая в любой момент предаст и убежит от защиты страны, исполнения конституционных обязанностей и воинского учета.
+
0
financialGenius
financialGenius
23 лютого 2026, 18:19
#
Ого , а кто это что так правильно сказала ?! Я про это говорю с 22 года , а результатов работы офиса в этом направлении как не было так и нет и по-моему даже не планируется ничего…
