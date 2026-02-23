За оцінками директорки Інституту демографії та соціальних досліджень ім.
За кордоном нині перебуває близько 6-8 млн українців, і значна частина з них може не повернутися — Южаніна
За оцінками директорки Інституту демографії та соціальних досліджень ім.
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новин
Довгострокова структурна зміна
«Тобто мова вже не про тимчасовий провал. Мова про довгострокову структурну зміну. І тут важливо правильно розставляти акценти. Українці справді вірять у ЗСУ і в те, що Україна вистоїть.
Але це не означає, що вони задоволені економічною політикою, податковим тиском чи умовами для роботи і життя.
Читайте також: Відтік населення з України триватиме ще два роки — прогноз НБУ
Бо рішення — повертатися чи ні, народжувати дітей чи відкладати — люди приймають не за гаслами. А за відчуттям безпеки, роботи, доходів і передбачуваності держави. Найбільший ризик — у самозаспокоєнні. Бо демографія не відновлюється сама собою і не виправляється гучними заявами. Тому головне питання сьогодні навіть не в цифрах.
Головне питання —чи з’явиться в Україні реальна демографічна та економічна політика повернення людей. Бо ж за останні чотири роки тільки погіршення цієї статистики", — написала Южаніна.
Коментарі - 3