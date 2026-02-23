За кордоном нині перебуває близько 6-8 млн українців, і значна частина з них може не повернутися — Южаніна

За оцінками директорки Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи Елли Лібанової, за різними сценаріями населення України після війни може становити лише 25−30 млн осіб. За кордоном нині перебуває близько 6−8 млн українців, і значна частина з них може не повернутися. Про це у фейсбуці написала народна депутатка Ніна Южаніна.

Довгострокова структурна зміна

«Тобто мова вже не про тимчасовий провал. Мова про довгострокову структурну зміну. І тут важливо правильно розставляти акценти. Українці справді вірять у ЗСУ і в те, що Україна вистоїть.

Але це не означає, що вони задоволені економічною політикою, податковим тиском чи умовами для роботи і життя.

Бо рішення — повертатися чи ні, народжувати дітей чи відкладати — люди приймають не за гаслами. А за відчуттям безпеки, роботи, доходів і передбачуваності держави. Найбільший ризик — у самозаспокоєнні. Бо демографія не відновлюється сама собою і не виправляється гучними заявами. Тому головне питання сьогодні навіть не в цифрах.

Головне питання —чи з’явиться в Україні реальна демографічна та економічна політика повернення людей. Бо ж за останні чотири роки тільки погіршення цієї статистики", — написала Южаніна.