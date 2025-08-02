Відтік населення з України триватиме ще два роки — прогноз НБУ

Національний банк України очікує, що чистий відтік мігрантів з країни триватиме як у 2025, так і у 2026 році, а повернення українців почнеться не раніше 2027 року і буде значно повільнішим, ніж прогнозувалося раніше. Про це йдеться в липневому «Інфляційному звіті» НБУ .

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Новий прогноз міграції

Згідно з оновленим прогнозом, чистий відтік населення з України (різниця між тими, хто виїхав, і тими, хто повернувся) у 2025 році складе близько 200 тисяч осіб. Регулятор очікує, що у 2026 році відтік збережеться приблизно на тому ж рівні.

Початок чистого повернення українців додому прогнозується лише у 2027 році, однак його обсяги були суттєво переглянуті в бік зменшення — близько 100 тисяч осіб, хоча у попередньому прогнозі очікувалося повернення 500 тисяч.

Причини відтоку

Головними причинами, що спонукають українців виїжджати та стримують їхнє повернення, залишаються високі безпекові ризики, зокрема постійні обстріли всієї території України.

Крім того, Нацбанк відзначає зростаючу адаптацію українців до життя за кордоном. Продовження термінів дії тимчасового захисту в країнах ЄС та перехід на інші, більш сталі режими перебування, також, імовірно, стримуватимуть активне повернення мігрантів.

Нагадаємо, за даними НБУ, станом на квітень 2025 року кількість українських мігрантів за межами країни перевищувала 6,9 млн осіб.