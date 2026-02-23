Курс валют НБУ на вівторок: долар, євро, злотий

НБУ визначив, яким буде курс гривні до іноземних валют у вівторок, 24 лютого. Регулятор оновив котирування на своєму сайті.

На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 43,30 грн. Це на 3 копійки більше, ніж у понеділок (43,27).

Історичний максимум долара: 43,41 (19.01.26).

Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 51,00 грн, що на 8 копійок більше, ніж у понеділок (50,92).

Історичний максимум євро: 51,26 (18.02.26)​​​.

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на вівторок: 12,05 грн (у понеділок курс був 12,09 грн).

