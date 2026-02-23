Міністерство оборони України продовжує цифровізацію процесів мобілізації та готує системні рішення для їх комплексного реформування. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров 23 лютого.
Федоров анонсував комплексну реформу мобілізації
Що планують в Міноборони
За словами Федорова, одним із ключових кроків стала автоматизація продовження відстрочок від мобілізації через застосунок «Резерв+». Наразі 90% відстрочок продовжуються автоматично.
Раніше процес продовження відстрочки міг тривати тижнями та вимагав регулярного збору документів і особистих звернень до ТЦК.
Зараз система самостійно перевіряє необхідні дані через державні реєстри та ухвалює рішення без участі людини. Про результат користувач отримує повідомлення в застосунку Резерв+.
За словами Михайла Федорова, цифровізація є частиною ширших змін у сфері мобілізації.
«Зараз працюємо над комплексною реформою мобілізації. Запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни», — резюмував міністр оборони.
