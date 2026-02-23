Multi від Мінфін
23 лютого 2026, 16:37

Федоров анонсував комплексну реформу мобілізації

Міністерство оборони України продовжує цифровізацію процесів мобілізації та готує системні рішення для їх комплексного реформування. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров 23 лютого.

Міністерство оборони України продовжує цифровізацію процесів мобілізації та готує системні рішення для їх комплексного реформування.

Що планують в Міноборони

За словами Федорова, одним із ключових кроків стала автоматизація продовження відстрочок від мобілізації через застосунок «Резерв+». Наразі 90% відстрочок продовжуються автоматично.

Раніше процес продовження відстрочки міг тривати тижнями та вимагав регулярного збору документів і особистих звернень до ТЦК.

Зараз система самостійно перевіряє необхідні дані через державні реєстри та ухвалює рішення без участі людини. Про результат користувач отримує повідомлення в застосунку Резерв+.

За словами Михайла Федорова, цифровізація є частиною ширших змін у сфері мобілізації.

«Зараз працюємо над комплексною реформою мобілізації. Запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни», — резюмував міністр оборони.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментувати

Коментарі - 4

+
+129
Strain
Strain
23 лютого 2026, 16:43
#
Подозреваю смысл реформы будет в автоматизации блокировки счетов граждан и отправки штрафов в Приват24. А когда человека лишат прав, денег, услуг и обложат штрафами он сам явится. Свободная страна рабов.
+
+15
financialGenius
financialGenius
23 лютого 2026, 17:13
#
Именно так и будет со временем и всех неугодных можно легко заблокировать , возможно в недалеком будущем будут внедрять чипы при получении паспорта и смогут легко следить где ты по ним , удаление чипа — тюрьма , второй чип рядом может детанировать если ты удалил тот что отвечает за твое местоположение. Главное что бы люди сами регистрировались в этих программах и давали разрешение на использование персональных данных . Ну в вообще если у человека кнопочный телефон то это его проблемы и заботы купить телефон установить программу и зарегестрироваться , а то все кто не сделает это попадает под блокировку моментально)))
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
23 лютого 2026, 19:00
#
Просто исполняйте свой долг, и не будет проблем. Типичные отмазки труса-ухилянта.
+
+90
lider2000
lider2000
23 лютого 2026, 16:44
#
Неужели пойдут служить позитивние блогери, менти и прокурори?
