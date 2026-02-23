Федоров анонсував комплексну реформу мобілізації

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що планують в Міноборони

За словами Федорова, одним із ключових кроків стала автоматизація продовження відстрочок від мобілізації через застосунок «Резерв+». Наразі 90% відстрочок продовжуються автоматично.

Раніше процес продовження відстрочки міг тривати тижнями та вимагав регулярного збору документів і особистих звернень до ТЦК.

Зараз система самостійно перевіряє необхідні дані через державні реєстри та ухвалює рішення без участі людини. Про результат користувач отримує повідомлення в застосунку Резерв+.

За словами Михайла Федорова, цифровізація є частиною ширших змін у сфері мобілізації.

«Зараз працюємо над комплексною реформою мобілізації. Запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни», — резюмував міністр оборони.