23 лютого 2026, 14:59

Remote у Європі йде на спад: що це означає для українських фахівців

Аналітичні центри Gremi Personal (Польща) та AntForce Analytics (Україна) презентували спільне дослідження щодо трансформації форматів зайнятості в Європі та Україні на початку 2026 року. Аналіз базується на даних державних органів, рекрутингових порталів та галузевих публікацій країн ЄС, Великої Британії та України.

Аналітичні центри Gremi Personal (Польща) та AntForce Analytics (Україна) презентували спільне дослідження щодо трансформації форматів зайнятості в Європі та Україні на початку 2026 року.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Remote втрачає позиції

За результатами дослідження, після кількох років стрімкого зростання повністю дистанційна робота у Європі входить у фазу помітного спаду.

Зокрема, у Великій Британії на межі 2025−2026 років частка вакансій із повністю віддаленим форматом скоротилася до 10−15% — це найнижчі показники з перших місяців пандемії COVID-19. Натомість гібридна модель стала домінуючою формою організації праці — на неї припадає 40−45% вакансій.

Подібна тенденція простежується в Німеччині та більшості країн Європейського Союзу. Дані Eurostat підтверджують: хоча дистанційна зайнятість залишається помітною складовою сучасного ринку праці, повністю віддалений формат звузився до вузького сегмента спеціалізованих позицій — передусім в ІТ, аналітиці та експертних послугах.

Польща повертається до офісу

Польща також демонструє тенденцію до згортання remote-сегмента. За оцінками аналітиків, лише 8−9% працівників у країні регулярно працюють дистанційно, а частка вакансій із повністю віддаленим форматом становить лише одноцифровий відсоток від загальної кількості пропозицій.

Компанії дедалі частіше повертаються до офісної присутності, принаймні кілька днів на тиждень.

«Повністю дистанційна робота була рішенням, адаптованим до надзвичайної ситуації, а не сталою моделлю функціонування організації. Компанії реорганізовують процеси та повертаються до гібридних форматів як оптимального компромісу між ефективністю та гнучкістю», — зазначає аналітик Gremi Personal Олег Руденко.

Зростання тимчасової та гнучкої зайнятості

Водночас у країнах ЄС зростає популярність тимчасової роботи, аутсорсингу та проєктних контрактів. Бізнес дедалі частіше використовує ці інструменти для адаптації до економічної нестабільності, інфляційного тиску та невизначеного попиту.

У Польщі гнучка зайнятість особливо поширена у логістиці, виробництві, торгівлі, переробній промисловості та бізнес-послугах.

«Гнучкий формат праці перестав бути тимчасовим рішенням. Для багатьох компаній він став постійною частиною операційної моделі», — зазначають аналітики.

Виклик для українців за кордоном

Згортання сегмента повністю дистанційних вакансій може мати серйозні наслідки для українців, які працюють як в Україні, так і за її межами.

«Ми фіксуємо стале звуження ринку remote-роботи як за результатами аналізу вакансій у країнах ЄС, так і на основі опитувань українських працівників за кордоном. Для багатьох українців у Польщі, Чехії, Іспанії, Італії чи Португалії саме дистанційна зайнятість була ключовим інструментом доступу до висококваліфікованих позицій», — зазначає стратегічна радниця AntForce Analytics Ніна Масюк.

За її словами, у більшості випадків українцям за кордоном доступні робочі місця у сфері послуг, готельно-ресторанному бізнесі (HoReCa), логістиці та будівництві. Натомість можливості професійної реалізації у висококваліфікованих секторах залишаються обмеженими.

Скорочення remote-вакансій може вплинути і на міграційні настрої.

«Для частини громадян це означатиме або перехід у менш кваліфіковані сегменти ринку праці, або перегляд планів щодо довгострокового перебування за кордоном», — підсумовує експертка.

Ситуація в Україні

В Україні дистанційні вакансії також залишаються відносно вузьким сегментом. За даними аналізу рекрутингових платформ, їх частка становить близько 7% від усіх оголошень, тоді як на remote-позиції припадає 33% відгуків кандидатів.

Водночас новою нормою поступово стає гнучкий графік роботи — близько 32% українців надають перевагу саме такій формі зайнятості.

Таким чином, європейський ринок праці переходить від ери повної дистанційності до більш прагматичної моделі гібридної та гнучкої зайнятості. Для українських спеціалістів це означає зростання конкуренції за remote-позиції та необхідність адаптації до нових умов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Abramon
Abramon
23 лютого 2026, 16:16
#
В цілому гібридний формат роботи — це золота середина.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Abramon и 4 назареєстрованого відвідувача.
