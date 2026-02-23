Multi від Мінфін
23 лютого 2026, 12:55

Доопрацьований проєкт про регулювання криптовалют планують представити парламенту наступного місяця — голова НКЦПФР

Доопрацьований законопроєкт щодо регулювання криптовалют планують офіційно представити Верховній Раді вже наступного місяця. Про це повідомив голова НКЦПФР Олексій Семенюк.

Доопрацьований законопроєкт щодо регулювання криптовалют планують офіційно представити Верховній Раді вже наступного місяця.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Попередні версії законодавчих ініціатив (зокрема, базові проєкти від профільного комітету та альтернативні від Мінцифри) викликали тривалі дискусії щодо податкових ставок та меж повноважень різних державних органів. Очікується, що новий, компромісний варіант розв'яже ці суперечності.

Головні фокуси доопрацьованого законопроєкту:

  • Чітке оподаткування: встановлення прозорих та зрозумілих податкових ставок на прибуток від операцій з криптоактивами як для бізнесу, так і для звичайних користувачів.
  • Синхронізація з нормами ЄС: імплементація ключових положень європейського регламенту MiCA (Markets in Crypto-Assets), що є базовою вимогою для інтеграції українського фінансового ринку до європейського.
  • Вихід із «сірої зони»: створення легального поля для роботи криптобірж, обмінників та класичних банків, що дасть змогу українцям офіційно та безпечно конвертувати віртуальні активи у фіатні гроші (гривню).
  • Захист інвесторів: юридичне визначення статусу активів, що допоможе захистити права власників криптовалют у разі шахрайства або крадіжки коштів.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
