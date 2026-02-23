Доопрацьований проєкт про регулювання криптовалют планують представити парламенту наступного місяця — голова НКЦПФР

Доопрацьований законопроєкт щодо регулювання криптовалют планують офіційно представити Верховній Раді вже наступного місяця. Про це повідомив голова НКЦПФР Олексій Семенюк.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Попередні версії законодавчих ініціатив (зокрема, базові проєкти від профільного комітету та альтернативні від Мінцифри) викликали тривалі дискусії щодо податкових ставок та меж повноважень різних державних органів. Очікується, що новий, компромісний варіант розв'яже ці суперечності.

Головні фокуси доопрацьованого законопроєкту: