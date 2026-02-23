Multi від Мінфін
23 лютого 2026, 12:21

Понад $130 млрд на кону: американський бізнес вимагає від уряду повернення скасованих мит Трампа

Після історичного рішення Верховного суду США, який визнав глобальні тарифи Дональда Трампа незаконними через перевищення президентських повноважень, американські компанії розпочали масову юридичну кампанію з повернення своїх грошей. За даними видання Financial Times, загальна сума поданих позовів уже перевищила 130 мільярдів доларів.

Після історичного рішення Верховного суду США, який визнав глобальні тарифи Дональда Трампа незаконними через перевищення президентських повноважень, американські компанії розпочали масову юридичну кампанію з повернення своїх грошей.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хто вимагає компенсацій та які їхні аргументи

Провідні галузеві асоціації Сполучених Штатів миттєво відреагували на рішення суду, закликавши уряд до швидкого відшкодування коштів. Бізнес наголошує, що ці гроші критично необхідні для реінвестування в економіку.

  • Національна федерація роздрібної торгівлі (NRF): Організація, що представляє інтереси як гігантів на кшталт Walmart, так і невеликих незалежних магазинів, вимагає забезпечити безперебійний процес повернення коштів. Там впевнені, що це стимулюватиме економіку та дозволить компаніям вкладати гроші у персонал і розвиток.
  • Торгова палата США: Головний політичний директор Ніл Бредлі наголосив, що швидке відшкодування незаконних тарифів стане рятівним колом для понад 200 тисяч підприємств малого бізнесу та підтримає економічне зростання поточного року.
  • Асоціація одягу та взуття (AAFA): Представники брендів Ralph Lauren, American Eagle та інших вимагають від Митно-прикордонного управління США чітких інструкцій. Вони наполягають на використанні модернізованої електронної системи для максимального пришвидшення виплат.

Сувора реальність: швидких грошей може не бути

Попри оптимізм та рішучість бізнес-асоціацій, фінансові аналітики попереджають про значні бюрократичні перепони.

Процес повернення таких колосальних сум з державного бюджету може розтягнутися на роки. Крім того, автоматичних виплат для всіх не передбачено: кожен випадок та кожна заявка на відшкодування розглядатиметься урядом індивідуально. Це означає, що далеко не всі компанії гарантовано отримають свої гроші назад.

Реакція Трампа: обурення та «резервний план»

Президент США Дональд Трамп вкрай різко відреагував на свою юридичну поразку. Вранці 20 лютого під час сніданку з губернаторами в Білому домі він назвав рішення Верховного суду «ганьбою».

Водночас американський лідер запевнив присутніх, що ситуація залишається під контролем. Чиновники адміністрації заздалегідь готували президента до можливого негативного вердикту суду і розробили альтернативні юридичні механізми для повторного запровадження імпортних мит.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
