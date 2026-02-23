Майнер Bitdeer повністю розпродав свої біткоїн-резерви: компанія ліквідувала останні 943 BTC

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 лютого 2026, 11:19

Майнер Bitdeer повністю розпродав свої біткоїн-резерви: компанія ліквідувала останні 943 BTC

Публічна майнінгова компанія Bitdeer Technologies завершила повну ліквідацію корпоративних резервів біткоїна, звівши свої залишки до нуля. Компанія продала всі 943,1 BTC, що залишалися в резервах, протягом одного тижня, паралельно реалізувавши 189,8 BTC, які видобула за цей період. Про це повідомляє The Block.

Публічна майнінгова компанія Bitdeer Technologies завершила повну ліквідацію корпоративних резервів біткоїна, звівши свої залишки до нуля.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як Bitdeer позбувався біткоїн-резервів

Компанія, акції якої торгуються на біржі Nasdaq під тикером BTDR, оприлюднила дані про виробництво за тиждень у своєму повідомленні в X. За цей період майнер видобув 189,8 BTC і продав таку ж кількість, водночас ліквідувавши весь залишок резервів. Ці цифри не враховують депозити клієнтів.

Розпродаж відбувався поступово протягом останніх двох місяців, але особливо прискорився останніми тижнями. На кінець минулого року компанія зберігала приблизно 2000 BTC, наприкінці січня цього року — близько 1530 BTC, а до 13 лютого залишки скоротилися до 943,1 BTC.

13 лютого Bitdeer видобула 183,4 BTC і реалізувала 179,9 BTC, приблизно підтримуючи баланс із поточним виробництвом. Проте на останньому тижні компанія повністю ліквідувала всі резерви, що залишалися.

Контекст фінансування та розширення

Розпродаж біткоїна відбувся через кілька днів після того, як Bitdeer оголосила про залучення $325 мільйонів через випуск конвертованих облігацій та $43,5 мільйона через розміщення акцій. Залучені кошти компанія планує спрямувати на розширення дата-центрів та перехід до сфери штучного інтелекту.

Bitdeer випадає із загальної стратегії майнерів

Рішення Bitdeer звести резерви до нуля суттєво відрізняється від стратегії більшості публічних майнінгових компаній, за даними BitcoinTreasuries. MARA Holdings зберігає в резервах приблизно 53 250 BTC. Riot Platforms володіє близько 18 000 BTC. Strategy, найбільший корпоративний власник біткоїна, накопичила понад 717 000 BTC.

Навіть серед майнерів, які активно продають криптовалюту, повне виснаження резервів є незвичайним явищем. Після цього Bitdeer став найбільшим публічним майнером за показником власного хешрейту, який не тримає жодного BTC на балансі.

Складна ситуація в майнінговій індустрії

Ліквідація відбулася на тлі суттєвого погіршення економіки майнінгу. Складність мережі біткоїна зросла на 14,7% під час останнього коригування, а hashprice впав нижче $30 за PH/s на день. Валова маржа самої Bitdeer знизилася до 4,7% у четвертому кварталі проти 7,4% роком раніше.

Невідома стратегія та судові проблеми

Компанія не повідомила, чи представляє нульовий залишок BTC постійну зміну стратегії управління резервами, чи це тимчасова потреба в готівці, пов'язана з поточним залученням капіталу.

Bitdeer також стикається з колективним позовом за цінними паперами в Південному окрузі Нью-Йорка через імовірні неправдиві заяви щодо термінів випуску її чіпа SEAL04.

Моніторинг обмінників. Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 19 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами