Майнер Bitdeer повністю розпродав свої біткоїн-резерви: компанія ліквідувала останні 943 BTC

Публічна майнінгова компанія Bitdeer Technologies завершила повну ліквідацію корпоративних резервів біткоїна, звівши свої залишки до нуля. Компанія продала всі 943,1 BTC, що залишалися в резервах, протягом одного тижня, паралельно реалізувавши 189,8 BTC, які видобула за цей період. Про це повідомляє The Block.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як Bitdeer позбувався біткоїн-резервів

Компанія, акції якої торгуються на біржі Nasdaq під тикером BTDR, оприлюднила дані про виробництво за тиждень у своєму повідомленні в X. За цей період майнер видобув 189,8 BTC і продав таку ж кількість, водночас ліквідувавши весь залишок резервів. Ці цифри не враховують депозити клієнтів.

Розпродаж відбувався поступово протягом останніх двох місяців, але особливо прискорився останніми тижнями. На кінець минулого року компанія зберігала приблизно 2000 BTC, наприкінці січня цього року — близько 1530 BTC, а до 13 лютого залишки скоротилися до 943,1 BTC.

13 лютого Bitdeer видобула 183,4 BTC і реалізувала 179,9 BTC, приблизно підтримуючи баланс із поточним виробництвом. Проте на останньому тижні компанія повністю ліквідувала всі резерви, що залишалися.

Контекст фінансування та розширення

Розпродаж біткоїна відбувся через кілька днів після того, як Bitdeer оголосила про залучення $325 мільйонів через випуск конвертованих облігацій та $43,5 мільйона через розміщення акцій. Залучені кошти компанія планує спрямувати на розширення дата-центрів та перехід до сфери штучного інтелекту.

Bitdeer випадає із загальної стратегії майнерів

Рішення Bitdeer звести резерви до нуля суттєво відрізняється від стратегії більшості публічних майнінгових компаній, за даними BitcoinTreasuries. MARA Holdings зберігає в резервах приблизно 53 250 BTC. Riot Platforms володіє близько 18 000 BTC. Strategy, найбільший корпоративний власник біткоїна, накопичила понад 717 000 BTC.

Навіть серед майнерів, які активно продають криптовалюту, повне виснаження резервів є незвичайним явищем. Після цього Bitdeer став найбільшим публічним майнером за показником власного хешрейту, який не тримає жодного BTC на балансі.

Складна ситуація в майнінговій індустрії

Ліквідація відбулася на тлі суттєвого погіршення економіки майнінгу. Складність мережі біткоїна зросла на 14,7% під час останнього коригування, а hashprice впав нижче $30 за PH/s на день. Валова маржа самої Bitdeer знизилася до 4,7% у четвертому кварталі проти 7,4% роком раніше.

Невідома стратегія та судові проблеми

Компанія не повідомила, чи представляє нульовий залишок BTC постійну зміну стратегії управління резервами, чи це тимчасова потреба в готівці, пов'язана з поточним залученням капіталу.

Bitdeer також стикається з колективним позовом за цінними паперами в Південному окрузі Нью-Йорка через імовірні неправдиві заяви щодо термінів випуску її чіпа SEAL04.

Моніторинг обмінників. Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua