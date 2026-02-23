Форекс і крипто прогноз на 23 — 27 лютого 2026 року

Як зазначають аналітики XFINE , минулий тиждень не призвів до формування нових стійких трендів. У США публікація попередньої оцінки ВВП за Q4 показала збереження позитивної динаміки без ознак перегріву, тоді як статистика щодо особистих доходів і витрат вказала на помірну споживчу поведінку. Це утримало прибутковості в діапазоні та не дозволило долару сформувати сильний спрямований імпульс. У Європі дані щодо економічних настроїв ZEW виявилися стриманими, а відсутність нових сигналів з боку ЄЦБ зберегла EUR/USD у фазі консолідації.

💶 EUR/USD

Пара EUR/USD завершила тиждень на позначці 1.1780, не зумівши закріпитися вище 1.1925−1.1930 та водночас утримавши підтримку 1.1765−1.1775. У разі повторної спроби пробою 1.1925 ціллю стане 1.2000 і далі 1.2080. Якщо ж тиск на євро посилиться і підтримка 1.1765 не втримається, наступною ціллю зниження стане район 1.1700, далі залишаються актуальними зони 1.1580−1.1620 і 1.1470−1.1500. На найближчому тижні динаміка пари значною мірою залежатиме від публікації індексів споживчої довіри у США та інфляційних показників у Німеччині. Відсутність сильних сюрпризів може зберегти діапазонний характер торгівлі.

🟠 Біткоїн (BTC/USD)

BTC/USD продовжує рух у межах каналу 65,100−72,260. У суботу 21 лютого він торгується в зоні 68,000. Спроби виходу вище 72,260 поки що не отримали розвитку, що вказує на відсутність фундаментальних драйверів та обережність учасників ринку. У разі пробою 75,500−80,000 наступною ціллю биків залишиться повернення в коридор 85,000−90,000. За збереження тиску та зниження нижче 65,100 зростуть ризики тестування 63,000 і далі 59,800. Більш віддалені цілі ведмедів 54,000 і 49,000 зберігаються у середньостроковій перспективі. На поточному тижні криптовалютний ринок буде чутливим до змін глобального risk-on або risk-off фону, а також до динаміки прибутковостей у США.

🛢 Нафта Brent

Brent продовжує торгуватися поблизу верхньої межі довгострокового низхідного каналу, що почав формуватися в жовтні 2023 року. Минулого тижня ціні вдалося піднятися вище опору 70.45 долара за барель і завершити торги на позначці 71.18. Однак вважати це впевненим виходом за межі низхідного каналу поки що рано. Найближчими днями не виключений тест зони 72.70 з прицілом на 73.00, а за посилення імпульсу — рух до 76.30 і 77.75. За ведмежого новинного фону підтримками залишаються 66.30, 65.00 і 62.70. Динаміка залежатиме від ситуації між США та Іраном і оцінки перспектив світового попиту.

🥇 Золото (XAU/USD)

У попередньому прогнозі ми попереджали про можливу корекцію до лінії середньострокової висхідної підтримки. Саме це й відбулося в першій половині тижня, після чого послідував відскок угору та завершення на рівні 5,105 доларів за унцію. Спроби закріпитися вище зони 5,090−5,120 поки що не дали стійкого результату, однак цілі 5,180 і 5,450 залишаються актуальними. За збереження попиту на захисні активи не можна виключати спроб оновити історичний максимум 5,595. Водночас, попереджають у XFINE, зберігається ризик корекції. Найближча підтримка розташована на 4,950, далі йде зона 4,840−4,875. Її пробій відкриє шлях до глибшої корекції в район 4,550−4,640.

📈 Ключові події та базові сценарії тижня

На тижні 23−27 лютого увага ринку буде зосереджена на індексі споживчої довіри у США (CB Consumer Confidence), публікації інфляційних даних у Німеччині (CPI) та індексі цін виробників у США (PPI). У Японії буде оприлюднено дані щодо інфляції (CPI), які можуть вплинути на пари з ієною. Загалом фундаментальний фон залишається помірним, а відсутність рішень щодо ставок великих центральних банків знижує ймовірність різких розворотів тренду.

Базові сценарії, на думку експертів XFINE, такі: EUR/USD — помірно-бичачий, поки ціна утримується вище 1.1765. BTC/USD — нейтрально-ведмежий, поки ціна нижче 75,500−80,000. Brent — ведмежий, поки котирування нижче 72.70−73.00. XAU/USD — бичачий за умови утримання цін вище 4,840−4,875.

Аналітичний відділ XFINE