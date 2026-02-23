На готівковому ринку на фоні відкату курсу євро й підготовки фермерів до посівної, різко зросла пропозиція валюти. Середньодобовий продаж валюти населенням зріс на 13% до $61М. Попит залишився без змін $83М середньодобово. Про це 22 лютого написав у фейсбуці фінансовій аналітик Андрій Шевчишин.
Минулого тижня населення масово здавало безготівкову валюту: експерт пояснив, куди понесли безготівкову гривню
Зниження дефіциту готівкового ринку
«В результаті дефіцит готівкового ринку знизився на 23,5% с середньодобових $29,2 М до $22,3 М. Це рівні близькі до вересня минулого року», — пояснив експерт.
За словами Шевчишина, на безготівковому ринку населення на тижні був сформований потужний профіцит в $7,7 М середньодобово.
«Частина безготівкової валюти перейшла в гривневі ОВДП. Тут портфель населення в гривні зріс на 3 млрд грн (70М в доларовому еквіваленті). Привабливість гривневих ОВДП зростає, на фоні сезонних валютних трендів», — підсумував експерт.
Підсумовуючи, Шевчишин зазначив, що період високого дефіциту проходить. Пропозиція валюти зростає при стабілізації попиту.
Також, за його словами, населення та бізнес вичерпують гривневу ліквідність накопичену в кінці року через значні бюджетні вливання.
