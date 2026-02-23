Минулого тижня населення масово здавало безготівкову валюту: експерт пояснив, куди понесли безготівкову гривню

«В результаті дефіцит готівкового ринку знизився на 23,5% с середньодобових $29,2 М до $22,3 М. Це рівні близькі до вересня минулого року», — пояснив експерт.

За словами Шевчишина, на безготівковому ринку населення на тижні був сформований потужний профіцит в $7,7 М середньодобово.

«Частина безготівкової валюти перейшла в гривневі ОВДП. Тут портфель населення в гривні зріс на 3 млрд грн (70М в доларовому еквіваленті). Привабливість гривневих ОВДП зростає, на фоні сезонних валютних трендів», — підсумував експерт.

