Долар падає на тлі невизначеності з тарифами США

Більшість азіатських валют зросли в понеділок, у той час як долар США відступив, оскільки інвестори оцінювали наслідки рішення Верховного суду США проти раніше тарифної програми президента Дональда Трампа та його наступного кроку з повторного введення мит відповідно до іншого закону. Про це пише Investing.

Індекс USD знизився на 0,4% на початку азіатських торгів, тоді як ф'ючерси на Індекс USD також впали на 0,4% станом на 8:04 за київським часом.

Азіатські валюти зростають

Пара USD/JPY японської єни впала на 0,5%, при цьому валюта отримала підтримку завдяки статусу захисного активу.

Пара USD/KRW південнокорейської вони знизилася на 0,2%, тоді як офшорна пара USD/CNH китайського юаня знизилася на 0,1%.

Скасування тарифів

Минулого тижня Верховний суд США ухвалив, що масштабні тарифи Трампа, запроваджені в рамках надзвичайних повноважень, не були юридично обґрунтованими, скасувавши ключовий елемент його торговельного порядку денного.

Ринки спочатку інтерпретували це рішення як потенційне пом'якшення торгових тертя та позитивний сигнал для глобального зростання.

Відповідь Трампа

У відповідь президент Дональд Трамп оголосив про новий глобальний тариф у розмірі 10% на імпорт на 150 днів відповідно до розділу 122 торговельного законодавства США, перш ніж підвищити ставку до 15%, що є максимально допустимим у рамках цього положення.

Це ускладнило перспективи для азіатських експортерів, багато з яких значною мірою залежить від попиту США. Такі країни, як Південна Корея, Японія та низка інших економік раніше уклали торгові угоди або отримали звільнення від тарифів з Вашингтоном.

Регіональні фондові ринки показали змішану динаміку, відображаючи обережність, що зберігається, щодо впливу вищих тарифів США на ланцюжки поставок і потоки капіталу.

Обережність ФРС зберігається

Посилюючи обережність ринку, економічні дані США за минулий тиждень показали уповільнення економічного зростання та стійку інфляцію, що ще більше затьмарило перспективи політики процентних ставок Федеральної резервної системи.

Поєднання слабкого зростання та стійкої інфляції відсунуло очікування значного зниження ставок цього року.

Повертаючись до Азії, пара USD/INR індійської рупії торгувалася переважно без змін, тоді як пара USD/SGD долара сінгапурського знизилася на 0,1%.

Пара AUD/USD австралійського долара знизилася на 0,2%.

