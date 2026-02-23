Долар падає на тлі невизначеності з тарифами США

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 лютого 2026, 9:26

Долар падає на тлі невизначеності з тарифами США

Більшість азіатських валют зросли в понеділок, у той час як долар США відступив, оскільки інвестори оцінювали наслідки рішення Верховного суду США проти раніше тарифної програми президента Дональда Трампа та його наступного кроку з повторного введення мит відповідно до іншого закону. Про це пише Investing.

Більшість азіатських валют зросли в понеділок, у той час як долар США відступив, оскільки інвестори оцінювали наслідки рішення Верховного суду США проти раніше тарифної програми президента Дональда Трампа та його наступного кроку з повторного введення мит відповідно до іншого закону.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Індекс USD знизився на 0,4% на початку азіатських торгів, тоді як ф'ючерси на Індекс USD також впали на 0,4% станом на 8:04 за київським часом.

Азіатські валюти зростають

Пара USD/JPY японської єни впала на 0,5%, при цьому валюта отримала підтримку завдяки статусу захисного активу.

Пара USD/KRW південнокорейської вони знизилася на 0,2%, тоді як офшорна пара USD/CNH китайського юаня знизилася на 0,1%.

Скасування тарифів

Минулого тижня Верховний суд США ухвалив, що масштабні тарифи Трампа, запроваджені в рамках надзвичайних повноважень, не були юридично обґрунтованими, скасувавши ключовий елемент його торговельного порядку денного.

Ринки спочатку інтерпретували це рішення як потенційне пом'якшення торгових тертя та позитивний сигнал для глобального зростання.

Відповідь Трампа

У відповідь президент Дональд Трамп оголосив про новий глобальний тариф у розмірі 10% на імпорт на 150 днів відповідно до розділу 122 торговельного законодавства США, перш ніж підвищити ставку до 15%, що є максимально допустимим у рамках цього положення.

Читайте також:Трамп підвищив нові глобальні тарифи з 10 до 15%

Це ускладнило перспективи для азіатських експортерів, багато з яких значною мірою залежить від попиту США. Такі країни, як Південна Корея, Японія та низка інших економік раніше уклали торгові угоди або отримали звільнення від тарифів з Вашингтоном.

Регіональні фондові ринки показали змішану динаміку, відображаючи обережність, що зберігається, щодо впливу вищих тарифів США на ланцюжки поставок і потоки капіталу.

Обережність ФРС зберігається

Посилюючи обережність ринку, економічні дані США за минулий тиждень показали уповільнення економічного зростання та стійку інфляцію, що ще більше затьмарило перспективи політики процентних ставок Федеральної резервної системи.

Поєднання слабкого зростання та стійкої інфляції відсунуло очікування значного зниження ставок цього року.

Повертаючись до Азії, пара USD/INR індійської рупії торгувалася переважно без змін, тоді як пара USD/SGD долара сінгапурського знизилася на 0,1%.

Пара AUD/USD австралійського долара знизилася на 0,2%.

Приєднуйтесь до multi. Мобільний додаток, що допомагає вигідно обмінювати валюту

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами