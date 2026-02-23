У минулому місяці українці придбали майже 3,5 тис ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Про це повідомляє Укравтопром.
23 лютого 2026, 9:01
Українці за місяць купили майже 3,5 тис. вживаних авто віком до 5 років
Поповнення автопарку
Впродовж січня український автопарк поповнили 17 тис. легковиків з пробігом. Отже, кожен п’ятий автомобіль із цієї кількості був віком до 5 років.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто — 49%. Далі йдуть: електромобілі — 29%, гібридні — 15%, дизельні — 6%, авто з ГБО — 1%.
Хто користується попитом
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- NISSAN Rogue — 203 од.;
- TESLA Model Y — 158 од.;
- MAZDA CX5 — 152 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 136 од.;
- TESLA Model 3 — 125 од.;
- FORD Escape — 87 од.;
- AUDI Q5 — 86 од.;
- JEEP Compass — 69 од.;
- KIA Niro — 66 од.;
- MAZDA CX-30 — 63 од.
