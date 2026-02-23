Українці за місяць купили майже 3,5 тис. вживаних авто віком до 5 років

У минулому місяці українці придбали майже 3,5 тис ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Про це повідомляє Укравтопром.

Поповнення автопарку

Впродовж січня український автопарк поповнили 17 тис. легковиків з пробігом. Отже, кожен п’ятий автомобіль із цієї кількості був віком до 5 років.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто — 49%. Далі йдуть: електромобілі — 29%, гібридні — 15%, дизельні — 6%, авто з ГБО — 1%.

Хто користується попитом

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались: