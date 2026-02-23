Стратег UniCredit назвав справедливу вартість біткоїну

Стратег італійської банківської групи UniCredit Томас Штробель оцінює справедливу вартість біткоїну приблизно $75 000. Про це він написав у Х.

Про що сигналізує падіння біткоїну

На думку аналітика UniCredit, падіння ціни приблизно на 35% від цього рівня, особливо якщо котирування надовго залишаться нижче за відмітку $50 000, може сигналізувати про глибший ведмежий тренд на ринку.

Щоб біткоїн міг піднятися до справедливої ціни, необхідне покращення загального настрою інвесторів, зростання притоку коштів у біржові біткоїн-фонди (ETF) та збільшення ліквідності на ринку, вважає банківський експерт. За даними SoSoValue, біткоін-фонди п'ять тижнів поспіль фіксують збитки.

Втрати фондів

За минулий тиждень фонди втратили близько $315,9 млн.

Що кажуть аналітики

На тлі спаду крипторинку, що триває, інвестори все активніше виходять за рамки трьох найбільших криптовалют, сказав глава криптовалютного напряму інвестиційної компанії Robinhood Йоханн Кербрат в інтерв'ю виданню Cointelegraph.

За словами Кербрата, клієнти платформи сприймають ситуацію як можливість «купити на падінні».

Багато хто, стверджує Кербрат, стали частіше брати участь у стейкінгу цифрових монет.

У неділю, 22 лютого, біткоїн торгувався близько $68 168. За тиждень перша криптовалюта втратила трохи більше 1%, за місяць — майже 24%, а за півроку — 42%. 6 лютого біткоїн впав до свого 16-місячного мінімуму $60 008.

Індекс страху та жадібності залишається у зоні «екстремального страху» з початку лютого. Раніше економіст та інвестиційний радник Cane Island Тімоті Петерсон припустив, що розворот біткоїну до зростання розпочнеться лише у другій половині грудня.