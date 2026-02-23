Стратег італійської банківської групи UniCredit Томас Штробель оцінює справедливу вартість біткоїну приблизно $75 000. Про це він написав у Х.
Стратег UniCredit назвав справедливу вартість біткоїну
Про що сигналізує падіння біткоїну
На думку аналітика UniCredit, падіння ціни приблизно на 35% від цього рівня, особливо якщо котирування надовго залишаться нижче за відмітку $50 000, може сигналізувати про глибший ведмежий тренд на ринку.
BITCOIN OUTLOOK DEPENDS ON SENTIMENT— *Walter Bloomberg (@DeItaone) February 20, 2026
Bitcoin's recent decline reflects weak market sentiment and macro pressures, even as easing US regulatory concerns reduce policy risk, втілення в UniCredit strategist Thomas Strobel.
The bank remains neutral, estimating bitcoin's fair…
Щоб біткоїн міг піднятися до справедливої ціни, необхідне покращення загального настрою інвесторів, зростання притоку коштів у біржові біткоїн-фонди (ETF) та збільшення ліквідності на ринку, вважає банківський експерт. За даними SoSoValue, біткоін-фонди п'ять тижнів поспіль фіксують збитки.
Втрати фондів
За минулий тиждень фонди втратили близько $315,9 млн.
Що кажуть аналітики
На тлі спаду крипторинку, що триває, інвестори все активніше виходять за рамки трьох найбільших криптовалют, сказав глава криптовалютного напряму інвестиційної компанії Robinhood Йоханн Кербрат в інтерв'ю виданню Cointelegraph.
За словами Кербрата, клієнти платформи сприймають ситуацію як можливість «купити на падінні».
Багато хто, стверджує Кербрат, стали частіше брати участь у стейкінгу цифрових монет.
У неділю, 22 лютого, біткоїн торгувався близько $68 168. За тиждень перша криптовалюта втратила трохи більше 1%, за місяць — майже 24%, а за півроку — 42%. 6 лютого біткоїн впав до свого 16-місячного мінімуму $60 008.
Індекс страху та жадібності залишається у зоні «екстремального страху» з початку лютого. Раніше економіст та інвестиційний радник Cane Island Тімоті Петерсон припустив, що розворот біткоїну до зростання розпочнеться лише у другій половині грудня.
