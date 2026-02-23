55% жителів Німеччини вважають витрати на дітей непідйомними — опитування

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 лютого 2026, 8:27

55% жителів Німеччини вважають витрати на дітей непідйомними — опитування

Більшість жителів ФРН вважають, що витрати на утримання дітей зросли до недоступного рівня. 55% респондентів погодилися із твердженням, що в Німеччині більше не можна дозволити собі дітей у фінансовому плані. Ще 34% із цим не погодилися, а 11 % не змогли відповісти на це питання про витрати на дітей, йдеться в опитуванні газети Bild am Sonntag, пише DW.

Більшість жителів ФРН вважають, що витрати на утримання дітей зросли до недоступного рівня. 55% респондентів погодилися із твердженням, що в Німеччині більше не можна дозволити собі дітей у фінансовому плані.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новин

Як налаштовані німці щодо дітей

Скептична позиція особливо поширена у віковій групі від 30 до 49 років, заявив керівник Insa Херманн Бінкерт.

  • Понад 60% опитаних цього віку не вважають, що пов'язаний з дітьми фінансовий тягар їм під силу.

  • При цьому 81% опитаних вказали насамперед на високі основні витрати, такі як оренда житла, продукти харчування та витрати на енергію.

  • 59% вважають значним навантаженням високі податки та внески до системи соціального забезпечення, а 48% важають недостатньою державну підтримку сімей.

  • Ще 58% учасників опитування також поскаржилися на нестачу місць у дитячих садках та яслах.

  • Для 40% респондентів вирішальним фактором є скорочення доходу через відпустку з догляду за дитиною або пов'язану з наявністю дітей роботу на неповну ставку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
23 лютого 2026, 8:51
#
Мусліми, яких натягнула меркель з урсулою так не вважають. Скоро німців не залишиться в Німеччині.
+
0
gorobezus
gorobezus
23 лютого 2026, 10:00
#
Только муслики в основной массе на пособиях сидят. Если всех «беженцев», особенно из Сирии, которые в течении года не выучили язык и не нашли работу попереть в исходную страну — то деньги найдутся и на детские сады, и на ясли, и на увеличенное пособие для матерей. И глядишь даже что-то на снижение налоговой нагрузки останется.
+
0
Skeptik777
Skeptik777
23 лютого 2026, 11:14
#
Лівацтво до добра не доведе. Німеччина стала сильною до того, як Агнєшка впустила арабів. Ув по роботі кілька разів в Німеччині з інтервалом в рік, то тенденція невтішна. Німці стогнуть від податків, в містах чорно він мігрантів, а на околицях міст та на узбіччях доріг сміття по коліно.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 25 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами