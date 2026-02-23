55% жителів Німеччини вважають витрати на дітей непідйомними — опитування

Більшість жителів ФРН вважають, що витрати на утримання дітей зросли до недоступного рівня. 55% респондентів погодилися із твердженням, що в Німеччині більше не можна дозволити собі дітей у фінансовому плані. Ще 34% із цим не погодилися, а 11 % не змогли відповісти на це питання про витрати на дітей, йдеться в опитуванні газети Bild am Sonntag, пише DW.