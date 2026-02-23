Більшість жителів ФРН вважають, що витрати на утримання дітей зросли до недоступного рівня. 55% респондентів погодилися із твердженням, що в Німеччині більше не можна дозволити собі дітей у фінансовому плані. Ще 34% із цим не погодилися, а 11 % не змогли відповісти на це питання про витрати на дітей, йдеться в опитуванні газети Bild am Sonntag, пише DW.
23 лютого 2026, 8:27
55% жителів Німеччини вважають витрати на дітей непідйомними — опитування
Як налаштовані німці щодо дітей
Скептична позиція особливо поширена у віковій групі від 30 до 49 років, заявив керівник Insa Херманн Бінкерт.
Понад 60% опитаних цього віку не вважають, що пов'язаний з дітьми фінансовий тягар їм під силу.
При цьому 81% опитаних вказали насамперед на високі основні витрати, такі як оренда житла, продукти харчування та витрати на енергію.
59% вважають значним навантаженням високі податки та внески до системи соціального забезпечення, а 48% важають недостатньою державну підтримку сімей.
Ще 58% учасників опитування також поскаржилися на нестачу місць у дитячих садках та яслах.
Для 40% респондентів вирішальним фактором є скорочення доходу через відпустку з догляду за дитиною або пов'язану з наявністю дітей роботу на неповну ставку.
