Якщо в минулому році пенсіонер отримував 2 595 гривень і быльше, його пенсію у березні не індексуватимуть — Гетманцев

У березні 2026 року в Україні відбудеться планова індексація пенсій на 12%, однак вона не торкнеться найменших виплат, які торік сягнули позначки у 2 595 гривень завдяки державним доплатам. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розкритикував чинний механізм перерахунку та запропонував переспрямувати кошти з неефективних державних програм на підвищення базових пенсій. Про це він повідомляє у своєму Telegram-каналі 22 лютого.

Кого омине березневий перерахунок

За попередніми заявами Міністерства соціальної політики, виплати українців мають зрости на 12%. Кабінет Міністрів ще не ухвалив остаточної постанови, але очікується, що перерахунок відбудеться за старими правилами.

Згідно з цим механізмом, громадяни, чиї пенсії перебувають на рівні заниженого прожиткового мінімуму і завдяки торішнім надбавкам складають 2 595 гривень, не отримають жодного підвищення. Їхні виплати залишаться незмінними. Водночас для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, мінімальна пенсія після затвердження індексації становитиме лише 3 406 гривень. Данило Гетманцев вважає таку систему застарілою, зазначаючи, що індексація мала б виправляти багаторічні заниження виплат.

Критика бюджетних витрат та програми кешбеку

Голова фінансового комітету пропонував підвищити базову мінімальну виплату вдвічі — до 6 000 гривень, проте цей крок урядом не планується. Натомість він звернув увагу на розподіл державних коштів.

За його словами, уряд продовжує спрямовувати мільярди гривень на фінансування бюджетних програм, внесок яких в економічне зростання є мінімальним (зокрема, програму державного кешбеку). Гетманцев наголошує, що ці кошти доцільніше було б перенаправити на підтримку літніх людей, враховуючи, що половина українських пенсіонерів отримує менш як 5 000 гривень на місяць.

Де взяти гроші: пропозиції фінансового комітету

Для реалізації масштабнішого підвищення пенсій очільник профільного комітету пропонує залучити наявні внутрішні резерви країни. Серед його конкретних ініціатив:

проведення жорсткого аудиту видатків державного бюджету;

закриття неефективних програм;

скасування «кастових» спеціальних пенсій для окремих привілейованих категорій осіб;

суттєве посилення боротьби з тіньовою економікою.

За оцінками комітету, лише детінізація здатна принести до бюджету щонайменше 1 трильйон гривень додаткових надходжень. Вказані питання соціального забезпечення Данило Гетманцев планує винести на обговорення під час найближчого пленарного засідання парламенту.