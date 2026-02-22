Multi від Мінфін
22 лютого 2026, 19:21

Якщо в минулому році пенсіонер отримував 2 595 гривень і быльше, його пенсію у березні не індексуватимуть — Гетманцев

У березні 2026 року в Україні відбудеться планова індексація пенсій на 12%, однак вона не торкнеться найменших виплат, які торік сягнули позначки у 2 595 гривень завдяки державним доплатам. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розкритикував чинний механізм перерахунку та запропонував переспрямувати кошти з неефективних державних програм на підвищення базових пенсій. Про це він повідомляє у своєму Telegram-каналі 22 лютого.

У березні 2026 року в Україні відбудеться планова індексація пенсій на 12%, однак вона не торкнеться найменших виплат, які торік сягнули позначки у 2 595 гривень завдяки державним доплатам.

Кого омине березневий перерахунок

За попередніми заявами Міністерства соціальної політики, виплати українців мають зрости на 12%. Кабінет Міністрів ще не ухвалив остаточної постанови, але очікується, що перерахунок відбудеться за старими правилами.

Згідно з цим механізмом, громадяни, чиї пенсії перебувають на рівні заниженого прожиткового мінімуму і завдяки торішнім надбавкам складають 2 595 гривень, не отримають жодного підвищення. Їхні виплати залишаться незмінними. Водночас для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, мінімальна пенсія після затвердження індексації становитиме лише 3 406 гривень. Данило Гетманцев вважає таку систему застарілою, зазначаючи, що індексація мала б виправляти багаторічні заниження виплат.

Критика бюджетних витрат та програми кешбеку

Голова фінансового комітету пропонував підвищити базову мінімальну виплату вдвічі — до 6 000 гривень, проте цей крок урядом не планується. Натомість він звернув увагу на розподіл державних коштів.

За його словами, уряд продовжує спрямовувати мільярди гривень на фінансування бюджетних програм, внесок яких в економічне зростання є мінімальним (зокрема, програму державного кешбеку). Гетманцев наголошує, що ці кошти доцільніше було б перенаправити на підтримку літніх людей, враховуючи, що половина українських пенсіонерів отримує менш як 5 000 гривень на місяць.

Де взяти гроші: пропозиції фінансового комітету

Для реалізації масштабнішого підвищення пенсій очільник профільного комітету пропонує залучити наявні внутрішні резерви країни. Серед його конкретних ініціатив:

  • проведення жорсткого аудиту видатків державного бюджету;
  • закриття неефективних програм;
  • скасування «кастових» спеціальних пенсій для окремих привілейованих категорій осіб;
  • суттєве посилення боротьби з тіньовою економікою.

За оцінками комітету, лише детінізація здатна принести до бюджету щонайменше 1 трильйон гривень додаткових надходжень. Вказані питання соціального забезпечення Данило Гетманцев планує винести на обговорення під час найближчого пленарного засідання парламенту.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
BigBend
BigBend
22 лютого 2026, 21:30
#
«Гетманцев наголошує, що ці кошти доцільніше було б перенаправити на підтримку літніх людей, враховуючи, що половина українських пенсіонерів отримує менш як 5 000 гривень на місяць.» І в чому тут доцільність? «Отримує мало» — не означає, що в пенсії варто викинути ще більше грошей.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 76 незареєстрованих відвідувачів.
