22 лютого 2026, 18:31

Київ засудив енергетичний шантаж сусідів: МЗС готує відповідь через європейські механізми

Українське зовнішньополітичне відомство різко відкинуло вимоги Будапешта та Братислави, які погрожують зупинити експорт електроенергії та газу до нашої держави. Такі ультиматуми виникли на тлі зупинки транзиту російської нафти нафтопроводом «Дружба» і лунають у період екстремальних морозів та масованих атак РФ на українську інфраструктуру. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Українське зовнішньополітичне відомство різко відкинуло вимоги Будапешта та Братислави, які погрожують зупинити експорт електроенергії та газу до нашої держави.

Суть ультиматумів

Суть ультиматумів

Напередодні стало відомо, що угорський уряд розглядає варіант припинення постачання блакитного палива та електрики до України. Аналогічну позицію у середу, 18 лютого, озвучив і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, припустивши зупинку екстреної енергетичної допомоги. Головна вимога обох держав — негайне відновлення транзиту російської нафти.

Реакція Києва

В українському міністерстві назвали подібні дії безвідповідальними та провокативними. Дипломати наголошують, що такі заяви не лише ставлять під удар енергетичну безпеку всього регіону та підіграють Москві, але й завдають прямих збитків самим європейським комерційним компаніям, які продають енергоресурси.

Київ запевняє, що пошкодження нафтопроводу «Дружба» стали прямим наслідком цілеспрямованих російських ударів. Наразі вітчизняні фахівці проводять стабілізаційні та ремонтні роботи в умовах постійної небезпеки нових ракетних обстрілів. Українська сторона вже довела інформацію про ці наслідки до урядів Угорщини та Словаччини, а також перебуває на постійному зв'язку з Європейською Комісією. Паралельно сусідам було запропоновано альтернативні маршрути для отримання нафти не з Російської Федерації.

Залучення європейських механізмів

Попри політичний тиск, Україна заявляє про збереження статусу надійного транзитера та партнера ЄС. Однак у відповідь на безпідставні погрози Київ серйозно розглядає можливість застосувати «Механізм раннього попередження», який закріплений в Угоді про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Міністерство закликало уряди Словаччини та Угорщини до відповідальної поведінки та конструктивного діалогу, резюмувавши свою позицію так: «Ультиматуми слід відправляти до Кремля, і точно не до Києва».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Новини по темі
