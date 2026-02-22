Як максимізувати розмір пенсії: які роки стажу найвигідніше подавати для розрахунку виплат

Під час оформлення пенсійних виплат громадяни України мають законне право самостійно впливати на їхній фінальний розмір, обираючи найвигідніші періоди своєї трудової біографії. Правильний підхід до врахування стажу, особливо отриманого десятиліття тому, може суттєво збільшити щомісячний дохід, тоді як помилковий вибір розрахункових років здатний зменшити пенсію навіть за умови великого загального стажу. Про це розповів експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін, пише видання «На пенсії».

Автоматичний розрахунок: межа 2000 року

Розмір майбутньої пенсії напряму залежить від рівня офіційної заробітної плати, яку людина отримувала протягом життя. Тому критично важливо, щоб у розрахункову формулу потрапили саме ті періоди, коли доходи працівника були максимальними.

Згідно зі статтею 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», Пенсійний фонд України (ПФУ) за замовчуванням бере для розрахунку весь період роботи починаючи з 1 липня 2000 року. Цей процес повністю автоматизований, оскільки інформація про зарплати українців після цієї дати вже оцифрована та зберігається у державних електронних реєстрах.

Коли варто підіймати архіви

Хоча ПФУ автоматично рахує доходи за останні два десятиліття, майбутні пенсіонери (наприклад, ті, хто виходить на пенсію у 2026 році) можуть вимагати врахувати їхній заробіток і за більш ранні роки.

Закон дозволяє додати до розрахунку періоди до 1 липня 2000 року у двох випадках:

За особистим бажанням майбутнього пенсіонера.

Якщо страховий стаж людини після 1 липня 2000 року становить менше ніж 5 років.

Експерт наголошує, що додавати «старий» стаж доцільно лише тоді, коли у 1980−1990-х роках ви мали дійсно високу офіційну зарплату. Це дозволить збільшити ваш індивідуальний коефіцієнт заробітку, а отже — і саму пенсію. Однак є сувора вимога: будь-які довідки про доходи до 2000 року ПФУ прийме лише за умови, що вони підтверджені первинними бухгалтерськими документами з архівів.

Нові вимоги до стажу у 2026 році

Окрім розміру зарплати, ключовим критерієм залишається загальна тривалість роботи. У 2026 році правила виходу на заслужений відпочинок для 60-річних громадян посилилися.

Щоб вийти на пенсію у 2026 році, необхідно відповідати таким критеріям:

У 60 років: потрібно мати понад 33 роки страхового стажу.

У 63 роки: право на пенсію виникає за наявності від 23 років стажу.

У 65 років: достатньо мати від 15 років стажу.

Фахівці радять заздалегідь аналізувати свою трудову книжку та зарплатні виписки. Оптимальним рішенням перед подачею документів є попередня консультація зі спеціалістами, які допоможуть математично вирахувати найвигідніші роки для подання в ПФУ.