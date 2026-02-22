Китай масово скуповує російську нафту зі знижками після відмови Індії

Китайські нафтопереробні заводи почали активно викуповувати партії російської сировини, від якої змушена відмовлятися Індія. Цей перерозподіл торговельних потоків наразі допомагає Москві уникнути колапсу експорту та компенсувати стрімку втрату свого найбільшого морського покупця. Про це повідомляє Bloomberg.

Пекін перехоплює обсяги

Здатність Росії знаходити покупців для своєї нафти залишається критично важливою для Кремля напередодні четвертої річниці повномасштабної війни в Україні. Ситуація ускладнюється тим, що мільйони барелів накопичуються в морі, а показники видобутку та буріння перебувають під серйозним тиском.

За даними систем відстеження суден, протягом перших 18 днів лютого постачання російської сирої нафти до китайських портів підскочило до 2,09 мільйона барелів на добу. Цей стрибок — порівняно з 1,72 мільйона барелів у січні та 1,39 мільйона у грудні — з лишком перекрив падіння попиту з боку Нью-Делі.

Тим часом імпорт російської нафти до Індії останніми місяцями стабілізувався на рівні близько 1,2 мільйона барелів на добу. Для порівняння, ще в листопаді цей показник становив 1,78 мільйона, а поточні обсяги є приблизно на 40% нижчими за історичний максимум, зафіксований у червні минулого року. Тепер темпи та глибина подальшого скорочення індійських закупівель залежатимуть від торговельних переговорів між Вашингтоном та Нью-Делі.

Рекордні знижки як головний стимул

Розворот у бік Китаю вплинув на всі експортні сорти російської нафти. Все більше партій марки Urals із портів Балтійського та Чорного морів, а також арктичні вантажі, тепер прямують до найбільшого у світі імпортера. У грудні відвантаження Urals до Китаю злетіли до 600 000 барелів на добу — це найвищий показник з 2018 року. Оскільки понад 20 танкерів ще не розвантажилися, а половина з них навіть не вказала кінцевий пункт призначення, ця цифра може зрости.