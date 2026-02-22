Німеччина дала «зелене світло» спільному ядерному проєкту Франції та Росії попри безпекові ризики

Уряд Німеччини погодив реалізацію суперечливої промислової ініціативи, яка передбачає пряму співпрацю з російською державною корпорацією «Росатом». Проєкт розгортатиметься на території німецької землі Нижня Саксонія і, попри жорсткі протести екологічних та антивоєнних організацій, отримав попереднє схвалення федеральної влади після проведення відповідних перевірок. Про це повідомляє видання Politico.

Суть угоди

Ініціатором проєкту виступає компанія Advanced Nuclear Fuels GmbH, яка є дочірнім підприємством французького державного енергетичного гіганта Framatome. Компанія планує налагодити на своєму діючому заводі в німецькому місті Лінген виробництво елементів ядерного палива за російськими кресленнями. Для цього французи співпрацюватимуть із компанією «ТВЕЛ» — дочірньою структурою російського «Росатома», у якої вони планують придбати відповідну ліцензію.

Федеральні відомства Німеччини, зокрема Міністерство довкілля та органи національної безпеки, нещодавно завершили експертну оцінку цієї ініціативи. За підсумками перевірки, Берлін вирішив дозволити реалізацію проєкту, хоча й з певними обмеженнями. Тепер останнє слово залишається за Міністерством довкілля Нижньої Саксонії, яке очікувало на цю політичну відмашку від центрального уряду для ухвалення остаточного рішення.

Загроза шпигунства чи енергетична безпека?

Плани щодо спільного виробництва викликали хвилю обурення. Активісти та екологи наголошують, що на тлі повномасштабної війни РФ проти України та загальноєвропейського курсу на енергонезалежність від Москви, допуск російських державних компаній до стратегічних об'єктів у Німеччині несе прямі ризики диверсій та промислового шпигунства.

Натомість керівництво французької Framatome захищає свій бізнес-план. В офіційній заяві компанії зазначається, що цей проєкт — це «незалежне європейське забезпечення паливними зборками, яке дозволить уникнути перебоїв із постачанням електроенергії та залежності від імпорту з-за меж ЄС».

У компанії запевняють, що збирання палива за російськими ліцензіями на німецькому заводі є лише вимушеним тимчасовим кроком. Це має стати перехідним етапом, поки європейські інженери не розроблять власні паливні зборки для реакторів радянського типу (водо-водяних енергетичних реакторів), які б узагалі не потребували російських технологій.