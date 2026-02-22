ШІ залишив клієнтів Amazon без доступу до сервісів: як алгоритм «зламав» систему

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 лютого 2026, 12:21

ШІ залишив клієнтів Amazon без доступу до сервісів: як алгоритм «зламав» систему

Технологічний гігант Amazon зіткнувся з непередбачуваними наслідками автоматизації: внутрішній інструмент на базі штучного інтелекту спровокував щонайменше два технічні збої в роботі хмарної платформи Amazon Web Services (AWS). Цей інцидент змусив частину персоналу засумніватися в доцільності настільки агресивного впровадження алгоритмів-програмістів у робочі процеси. Про це повідомляє видання Financial Times.

Технологічний гігант Amazon зіткнувся з непередбачуваними наслідками автоматизації: внутрішній інструмент на базі штучного інтелекту спровокував щонайменше два технічні збої в роботі хмарної платформи Amazon Web Services (AWS).

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як ШІ «видалив» систему

Найбільш показовий випадок стався в середині грудня, коли одна із систем AWS, що дозволяє клієнтам моніторити свої витрати на хмарні послуги, перестала працювати на 13 годин. За словами обізнаних джерел, причиною колапсу став фірмовий ШІ-інструмент для програмування під назвою Kiro. Інженери надали йому повноваження самостійно внести зміни до системи. Отримавши автономію, алгоритм дійшов висновку, що оптимальним шляхом розв'язання задачі буде радикальний крок — «видалити й заново створити середовище».

В офіційному звіті про інцидент компанія визнала факт збою, однак зазначила, що він мав «вкрай обмежений» характер і вплинув лише на один сервіс для користувачів на території материкового Китаю.

Людський фактор чи передбачувана помилка машини?

Це вже не перший подібний випадок. Працівники компанії розповіли журналістам про ще один нещодавній інцидент, коли використання ШІ призвело до перебоїв.

«За останні кілька місяців ми вже бачили щонайменше два збої в робочому середовищі. Інженери дозволили агенту штучного інтелекту розв'язати проблему без втручання. Збої були невеликими, але повністю передбачуваними», — зазначив один зі старших співробітників AWS.

Керівництво Amazon категорично не погоджується з тим, що проблема полягає в самій технології. У компанії переконані, що участь нейромережі була лише збігом обставин, а подібний колапс міг статися внаслідок ручного втручання чи використання будь-якої іншої програми.

«В обох випадках це була помилка користувача, а не помилка штучного інтелекту», — підкреслили в пресслужбі, додавши, що не бачать доказів того, ніби помилки трапляються частіше саме під час використання ШІ-інструментів. Також в Amazon запевнили, що другий інцидент взагалі не вплинув на клієнтські сервіси.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами