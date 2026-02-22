Китай очолив перелік країн, які позбуваються держборгу США: топ-5 держав, які продовжують його активно скупати

Сполучені Штати Америки продовжують нарощувати свій державний борг, залучаючи трильйони доларів від іноземних інвесторів. Поки країни Європи та Японія активно скуповують американські цінні папери, держави блоку БРІКС на чолі з Китаєм масово їх позбуваються. Про це повідомляє Visual Capitalist із посиланням на дані Міністерства фінансів США.

Рекордні борги та їхні власники

Щороку Вашингтон покладається на внутрішніх та зовнішніх інвесторів для фінансування свого дефіциту. Станом на лютий 2026 року загальний державний борг США сягнув приголомшливої позначки у 38,6 трильйона доларів. Попри побоювання щодо стабільності американської економіки, висока дохідність казначейських зобов'язань (Treasuries) продовжує приваблювати капітал з усього світу. Загальний обсяг американського боргу, який належить іноземцям, зріс до рекордних 9,4 трильйона доларів.

Європа та Японія — головні кредитори Америки

За період з листопада 2024 по листопад 2025 року визначилася чітка група країн, які найактивніше фінансують американський уряд. Перша п'ятірка покупців забезпечила близько 65% від загального обсягу нових інвестицій, що склав 786 мільярдів доларів.

Лідери серед покупців (листопад 2024 — листопад 2025):

Велика Британія: +$121,6 млрд (+16%)

Бельгія: +$119,7 млрд (+33%)

Японія: +$115,5 млрд (+11%)

Канада: +$99,8 млрд (+27%)

Норвегія: +$56,3 млрд (+35%)

Варто зазначити, що різке зростання показників Бельгії на 33% має здебільшого технічний характер. У Брюсселі розташована штаб-квартира Euroclear — однієї з найбільших у світі клірингових систем, яка просто зберігає облігації від імені інвесторів з усієї Європи. Подібна логіка поширюється і на інші фінансові та офшорні центри, такі як Велика Британія, Люксембург та Кайманові острови: статистика показує, де фізично зберігаються папери, а не хто є їхнім кінцевим власником.

Китай та БРІКС обирають дедоларизацію

На протилежному полюсі опинилися країни, які активно розпродають американські активи. Беззаперечним лідером тут є Китай.

Лідери серед продавців (листопад 2024 — листопад 2025):

Китай: -$86,0 млрд (-11%)

Бразилія: -$60,8 млрд (-27%)

Індія: -$47,5 млрд (-20%)

Британські Віргінські острови: -$39,0 млрд (-32%)

Багамські острови: -$13,8 млрд (-35%)

Пекін скоротив свої вкладення ще на 11% у річному вимірі. Це частина багаторічної стратегії зі зменшення залежності від долара (дедоларизація), у межах якої Китай переводить свої резерви у золото та інші активи. Інші країни БРІКС, зокрема Бразилія та Індія, також позбулися американських паперів на загальну суму 108 мільярдів доларів. Такі дії урядів можуть пояснюватися не лише політичними мотивами, а й суто економічними: країни змушені витрачати доларові резерви для підтримки та захисту власних національних валют.

Історичний максимум китайських інвестицій у США

Процес розпродажу американських облігацій Китаєм є системним і триває вже понад десятиліття. Свого історичного максимуму фінансові вливання Пекіна в державний борг США досягли у листопаді 2013 року — тоді обсяг китайського портфеля американських казначейських паперів становив рекордні 1,31 трильйона доларів. З того часу, на тлі торговельних війн та зростання геополітичної напруженості, Китай поступово зменшував свою частку. За даними Міністерства фінансів США, станом на кінець 2025 року Пекін утримував американського боргу на суму близько 683,5 мільярда доларів, що є найнижчим показником з часів глобальної фінансової кризи 2008 року.