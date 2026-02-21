Суд в США розгляне справу ДТЕК проти Росії про вкрадені активи у Криму

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 лютого 2026, 15:30

Суд в США розгляне справу ДТЕК проти Росії про вкрадені активи у Криму

Українська енергетична компанія отримала зелене світло від правосуддя Сполучених Штатів на примусове виконання арбітражного рішення щодо стягнення багатомільйонної компенсації з Російської Федерації. Американська феміда визнала свою юрисдикцію у справі щодо незаконної експропріації електромереж на окупованому Кримському півострові. Про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК.

Українська енергетична компанія отримала зелене світло від правосуддя Сполучених Штатів на примусове виконання арбітражного рішення щодо стягнення багатомільйонної компенсації з Російської Федерації.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Колегія Апеляційного суду США в окрузі Колумбія ухвалила одностайне рішення, яким відхилила скаргу представників РФ. Російська сторона намагалася заблокувати процес, стверджуючи, що вона захищена так званим «суверенним імунітетом» — міжнародним принципом, який зазвичай оберігає держави від судових переслідувань в інших країнах.

Проте американські судді не погодилися з цим аргументом. Вони постановили, що ця справа чітко підпадає під спеціальний виняток Закону США про імунітет іноземних держав (FSIA), який стосується саме виконання міжнародних арбітражних рішень. Відтак, окружний суд отримав беззаперечні повноваження розглядати клопотання українського бізнесу про примусове стягнення боргу.

Суть претензій та межі компетенції суду

Юридична боротьба ведеться навколо дочірнього підприємства «ДТЕК Крименерго». У своєму вердикті американські служителі Феміди підкреслили: після вторгнення 2014 року окупанти примусово та без жодної копійки компенсацій відібрали в українських компаній їхні законні, діючі та видимі активи. Завдяки поточній ухвалі компанія зможе продовжити юридичні дії на території США для фактичного відшкодування збитків.

Водночас судді зробили важливе юридичне уточнення: їхнє поточне рішення не переглядає саму суть фінансового спору та не виносить рішень щодо міжнародно-правового статусу Криму. Ця ухвала стосується виключно того факту, що судова система Сполучених Штатів має законне право забезпечувати виконання арбітражного рішення на понад 300 мільйонів доларів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами