Суд в США розгляне справу ДТЕК проти Росії про вкрадені активи у Криму

Українська енергетична компанія отримала зелене світло від правосуддя Сполучених Штатів на примусове виконання арбітражного рішення щодо стягнення багатомільйонної компенсації з Російської Федерації. Американська феміда визнала свою юрисдикцію у справі щодо незаконної експропріації електромереж на окупованому Кримському півострові. Про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК.

Деталі

Колегія Апеляційного суду США в окрузі Колумбія ухвалила одностайне рішення, яким відхилила скаргу представників РФ. Російська сторона намагалася заблокувати процес, стверджуючи, що вона захищена так званим «суверенним імунітетом» — міжнародним принципом, який зазвичай оберігає держави від судових переслідувань в інших країнах.

Проте американські судді не погодилися з цим аргументом. Вони постановили, що ця справа чітко підпадає під спеціальний виняток Закону США про імунітет іноземних держав (FSIA), який стосується саме виконання міжнародних арбітражних рішень. Відтак, окружний суд отримав беззаперечні повноваження розглядати клопотання українського бізнесу про примусове стягнення боргу.

Суть претензій та межі компетенції суду

Юридична боротьба ведеться навколо дочірнього підприємства «ДТЕК Крименерго». У своєму вердикті американські служителі Феміди підкреслили: після вторгнення 2014 року окупанти примусово та без жодної копійки компенсацій відібрали в українських компаній їхні законні, діючі та видимі активи. Завдяки поточній ухвалі компанія зможе продовжити юридичні дії на території США для фактичного відшкодування збитків.

Водночас судді зробили важливе юридичне уточнення: їхнє поточне рішення не переглядає саму суть фінансового спору та не виносить рішень щодо міжнародно-правового статусу Криму. Ця ухвала стосується виключно того факту, що судова система Сполучених Штатів має законне право забезпечувати виконання арбітражного рішення на понад 300 мільйонів доларів.