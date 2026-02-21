Кому відмовили банки й люди у скруті: експерт пояснив, хто частіше бере мікропозики

Головними споживачами послуг компаній швидкого кредитування (МФО) є громадяни, які опинилися у скрутному становищі та не мають доступу до класичних банківських продуктів. Для таких позичальників вирішальним фактором стає швидкість отримання коштів для покриття раптових побутових витрат, коли інші фінансові двері для них зачинені. Про це розповів директор з маркетингу компанії Monto Владислав Бурма під час конференції FinYear.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Закриті двері традиційних банків

Фінансові компанії, що видають мікропозики, працюють з тією аудиторією, яку класичні банківські установи вважають занадто ризикованою. Зазвичай це люди, які вже мають зіпсовану кредитну історію або високе боргове навантаження.

«До нас звертаються клієнти, яким відмовили у послугах банки, або цей клієнт вже має певні кредити у цих банках», — пояснює представник компанії.

Життєві форс-мажори та потреба у швидкості

Іншою характерною рисою аудиторії мікрофінансових організацій є відсутність фінансової «подушки безпеки». Коли виникають непередбачувані проблеми, ці люди змушені шукати гроші негайно. Як зазначає топменеджер, це люди, «у яких, на жаль, трапляються непередбачувані ситуації. Це можуть бути ситуації пов'язані з оплатою квартири, з питань здоров'я, з ремонтом, з дітьми тощо».

У таких стресових обставинах для людини найважливішим критерієм вибору стає час, а не відсоткова ставка чи умови договору. Головна мотивація такого позичальника, за словами фахівця, зводиться до одного: «це люди, яким терміново потрібні гроші».