21 лютого 2026, 13:40

Стартап Mercor платить понад $1 млн на день експертам у різних галузях, щоб ті навчали моделі ШІ своїм професіям

Американська технологічна компанія Mercor, яка наймає висококваліфікованих фахівців для вдосконалення штучного інтелекту, досягла ринкової оцінки у 10 мільярдів доларів після нещодавнього раунду фінансування. Тепер підприємство щоденно витрачає понад півтора мільйона доларів на оплату праці десятків тисяч контракторів, серед яких лікарі, юристи, фінансисти та програмісти, які передають свій досвід комп'ютерним алгоритмам. Про це повідомляє Business Insider.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Трансформація бізнесу та амбітні плани

Засновником і генеральним директором стартапу є 22-річний Брендан Фуді. Початково він створював Mercor як класичне рекрутингове агентство, проте згодом різко змінив вектор розвитку, зосередившись виключно на пошуку людей для навчання ШІ-моделей. Сьогодні на платформі працює понад 30 000 підрядників, а послугами компанії користуються такі гіганти індустрії, як OpenAI та Anthropic.

В інтерв'ю для шоу TBPN Фуді не приховував свого оптимізму щодо фінансових успіхів, заявивши: «Компанія зростає як божевільна». Він також натякнув, що публічне розміщення акцій (IPO) стартапу потенційно розглядається в найближчому майбутньому, хоча точних дат не назвав. Від офіційних коментарів для преси очільник компанії наразі утримується.

«Золота лихоманка» на ринку праці

Індустрія навчання чат-ботів перетворилася на новий надприбутковий сегмент економіки. Залучені експерти заробляють до 100 доларів на годину. Спектр їхніх завдань надзвичайно широкий: від репетиторства з японської мови та фінансового аналізу до навчання штучного інтелекту розумінню інтернет-культури (наприклад, фахівці з мемів спеціально тренують бота Grok від компанії xAI).

Брендан Фуді у своєму блозі назвав цей процес абсолютно новою категорією зайнятості.

«Мільйони людей витратять наступне десятиліття на те, щоб навчити машини розсудливості, нюансам та смаку, які притаманні лише людям, — написав він. — Замість того, щоб раз у раз виконувати передбачувану роботу, вони навчать агентів робити це один раз, щоб агент міг зробити це мільйон разів».

Аліса Цой, лікарка та колишня викладачка Стенфордського університету, яка зараз співпрацює з ШІ, розповіла журналістам CNN, що ця технологія дозволить медикам позбутися нудної рутини. Однак самі тренери нейромереж стикаються з певними труднощами. Згідно зі звітом Business Insider, у якому опитали понад 60 розмітників даних з усього світу, хоча така робота і приносить тисячі доларів на місяць, вона часто виявляється монотонною, хаотичною, а іноді й морально виснажливою.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
