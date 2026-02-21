Multi від Мінфін
21 лютого 2026, 11:38

НБУ з початку року витратив майже $5,7 млрд на підтримку гривні, повністю зупинивши купівлю валюти

Національний банк України продовжує активні валютні інтервенції, витрачаючи резерви для стримування девальвації національної валюти. З початку поточного року головний фінансовий регулятор країни виступає на міжбанківському ринку виключно як продавець, повністю відмовившись від викупу іноземної валюти.

Національний банк України продовжує активні валютні інтервенції, витрачаючи резерви для стримування девальвації національної валюти.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Масштабні вливання в ринок

Щоб задовольнити попит бізнесу на іноземну валюту та згладити курсові коливання, держава змушена регулярно продавати валюту. Лише протягом останнього тижня обсяг валюти, реалізованої Нацбанком, склав 661,20 мільйона доларів в еквіваленті. Загалом же з перших днів року регулятор продав на ринку значний обсяг коштів — 5 719,05 мільйона доларів в еквіваленті.

Динаміка курсу: як здешевшала гривня

Попри такі суттєві валютні інтервенції з боку держави, українська гривня продовжує поступово знижуватися відносно ключових світових валют.

  • Долар США: Якщо 1 січня 2026 року офіційний курс становив 42,03 гривні за долар, то станом на 21 лютого американська валюта подорожчала до 43,26 гривні.
  • Євро: Європейська валюта продемонструвала ще стрімкіше зростання. На початку року курс складав 43,69 гривні за євро, а до 21 лютого він злетів до позначки 50,92 гривні.

Структурний дефіцит валюти та політика НБУ

В умовах повномасштабної війни українська економіка працює в стані постійного (структурного) дефіциту валюти. Це означає, що країна імпортує значно більше товарів (зокрема для потреб оборони та енергетики), ніж експортує, тому імпортери постійно потребують доларів та євро для розрахунків. Восени 2023 року НБУ перейшов до політики «керованої гнучкості» курсу. Регулятор більше не тримає курс фіксованим, а дозволяє йому рухатися під впливом ринку. Однак, щоб не допустити різкого обвалу гривні через цей дефіцит, Нацбанк покриває нестачу валюти, продаючи власні золотовалютні резерви, які регулярно поповнюються завдяки фінансовій допомозі від західних партнерів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
kadaad1988
kadaad1988
21 лютого 2026, 12:08
#
Если у власти ***, то благодаря их действиям по повышению акцизов, тарифов которые убивают экономику, естественно нац. валюта будет валиться и ее будут пытаться спасти вливаниями, но это всегда временный результат.
+
0
parseval
parseval
21 лютого 2026, 12:40
#
А справедливий курс все ще 28−33?
+
0
Skeptik777
Skeptik777
21 лютого 2026, 13:00
#
Ніхто нічого не підтримував. Продали валюту, яку дали на латання бюджету.
