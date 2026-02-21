Paramount заявляє про зняття антимонопольних бар'єрів у США для поглинання Warner Bros.

Об'єднана медіакомпанія Paramount Skydance Corp. офіційно повідомила про відсутність законодавчих перешкод на території Сполучених Штатів для завершення купівлі гіганта індустрії розваг Warner Bros. Discovery Inc. за 77,9 мільярда доларів. Це стало можливим після подолання ключового етапу антимонопольної перевірки. Про це повідомляє Bloomberg.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Битва за медіаімперію: дедлайни та ставки

У п'ятницю керівництво Paramount заявило, що компанія успішно виконала всі вимоги Міністерства юстиції США щодо надання додаткової інформації (так званий «другий запит») у межах антимонопольного законодавства. Десятиденний період очікування для регуляторів завершився у четвер, що формально відкриває шлях до угоди.

Проте ситуація ускладнюється тим, що Warner Bros. вже має підписану угоду про продаж свого студійного та стрімінгового бізнесу компанії Netflix Inc. за 72 мільярди доларів. Попри це, на початку тижня Warner Bros. погодилася відновити переговори з Paramount. Останні подали переглянуту пропозицію про недружнє поглинання та натякнули на готовність підвищити ціну на 1 долар за акцію — до 31 долара. Керівництво Warner Bros. встановило для Paramount жорсткий дедлайн до 23 лютого, щоб ті надали свою «найкращу та остаточну» пропозицію.

Реакція конкурентів та позиція влади

Головний юрисконсульт Netflix Девід Хайман різко відреагував на заяви конкурентів:

«Paramount Skydance продовжує вводити акціонерів в оману та відволікати увагу від фактів. Факти полягають у тому, що стандартні етапи за законом HSR не свідчать про схвалення Міністерства юстиції чи про те, що було прийнято будь-яке рішення. Вони не отримали дозволів, необхідних для закриття угоди, і їм ще дуже далеко до цього».

У своїх документах для регуляторів Paramount визнає, що для фіналізації угоди потрібно виконати низку умов. Серед них: підписання остаточного договору про злиття, схвалення з боку акціонерів Warner Bros. (голосування щодо угоди з Netflix призначено на 20 березня) та отримання дозволів у інших країнах. Зокрема, Paramount вже отримала зелене світло від інвестиційних органів Німеччини — крок, який, за словами представників Netflix, вони також успішно пройшли.

Закінчення терміну очікування не означає повної згоди уряду. Міністерство юстиції США зберігає за собою право подати до суду, щоб заблокувати злиття пізніше. Крім того, на обох претендентів — Paramount і Netflix — чекають ретельні перевірки як у Сполучених Штатах, так і в Європейському Союзі. Генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта вже заявив, що його відомство уважно вивчає обидва варіанти купівлі:

«Подальша консолідація на ринках, які мають центральне значення для американського економічного життя, не йде на користь нашій економіці, споживачам або конкуренції».

Політичне лобіювання та загроза монополії

Генеральний директор Paramount Девід Еллісон та співкерівник Netflix Тед Сарандос активно переконують публіку, що їхні угоди пройдуть перевірку. Обидва топменеджери змагаються за прихильність президента США Дональда Трампа. Батько Еллісона, технологічний мільярдер Ларрі Еллісон, особисто підтримує заявку Paramount і має дружні стосунки з президентом. Зі свого боку, Сарандос також обговорював пропозицію Netflix безпосередньо з Трампом, наголошуючи, що його найбільше турбує вплив угоди на збереження робочих місць у США. Раніше цього місяця він навіть виступав перед комітетом Сенату, щоб розвіяти побоювання щодо скорочення робочих місць у Каліфорнії та зменшення вибору для споживачів.

Кожен із варіантів злиття несе свої ризики для ринку:

Угода з Netflix: Найбільше занепокоєння викликає об'єднання двох найпопулярніших у світі стрімінгових платформ — Netflix та HBO Max.

Угода з Paramount: Цей союз об'єднає дві з п'яти найбільших голлівудських кіностудій, їхні дистриб'юторські мережі, а також конкуруючі новинні підрозділи — телеканали CNN та CBS.

Уряд вже залучив до консультацій ключових гравців ринку, зокрема агенції талантів та найбільші мережі кінотеатрів. Сенатор-республіканець від Юти Майк Лі, який очолював нещодавні слухання, зазначив, що угода з Netflix викликає «численні антимонопольні занепокоєння», оскільки компанії конкурують як за контент, так і за працівників. У п'ятницю він надіслав обом компаніям додатковий список запитань.