21 лютого 2026, 9:22

Волл-стріт закрилася в плюсі після скасування мит Трампа

Американські фондові ринки завершили п'ятничну торгову сесію зростанням, лідерами якого стали акції технологічних гігантів. Оптимізм інвесторів спровокувало рішення Верховного суду США, який визнав незаконними глобальні імпортні мита, запроваджені президентом Дональдом Трампом.

Американські фондові ринки завершили п'ятничну торгову сесію зростанням, лідерами якого стали акції технологічних гігантів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Судова поразка та новий тарифний план

Верховний суд США, більшість у якому становлять консерватори, проголосував 6 проти 3 за скасування глобальних мит Трампа. Ці збори були запроваджені минулого року на підставі федерального закону, призначеного для реагування на надзвичайні ситуації національного масштабу.

Трамп різко розкритикував це рішення, назвавши його «ганьбою». Натомість він одразу анонсував запровадження нового універсального мита у розмірі 10% терміном на 150 днів. Цей крок буде реалізовано згідно зі Статтею 122 Закону про торгівлю 1974 року як заміну екстреним заходам, що були заблоковані судом.

Ринок видихає з полегшенням

За словами Майка Діксона, керівника відділу досліджень та кількісних стратегій у компанії Horizon Investments, учасники ринку з полегшенням сприйняли той факт, що нові мита не виявилися вищими за попередні.

На цьому тлі акції найдорожчих компаній Волл-стріт продемонстрували впевнене зростання. Папери Alphabet (материнської компанії Google) підскочили на 3,7%, Amazon додав 2,6%, а акції Apple зросли на 1,5%.

Компанії, які раніше найбільше постраждали від торгових обмежень, також відчули позитивний імпульс. Акції виробника іграшок Hasbro, онлайн-продавця меблів Wayfair, власника Pottery Barn компанії Williams-Sonoma та ритейлера розкішних меблів RH подорожчали в діапазоні від 0,5% до 2,3%.

Динаміка індексів та макроекономічні виклики

Попри позитив на біржах, уряд зіткнувся з серйозним фінансовим викликом. Тисячі компаній по всьому світу вже подали судові позови, оскаржуючи широкі мита Трампа та вимагаючи повернення сплачених коштів. За оцінками економістів Бюджетної моделі Пенн-Вортон, існує ризик того, що США доведеться відшкодувати понад 175 мільярдів доларів митних зборів.

За підсумками торгів п'ятниці головні індекси зафіксували такі результати:

  • S&P 500 зріс на 0,69%, закрившись на позначці 6 909,51 пункту (за підсумками тижня індекс додав 1,08%).
  • Nasdaq Composite піднявся на 0,90% до 22 886,07 пункту (тижневе зростання склало 1,51%).
  • Dow Jones Industrial Average додав 0,47%, зупинившись на рівні 49 625,97 пункту (за тиждень зріс на 0,25%).

З початку 2026 року індекс S&P 500 зріс майже на 1%, дещо відстаючи від глобального індексу акцій MSCI, який додав понад 3%. Усередині S&P 500 дев'ять з одинадцяти галузевих секторів завершили день у плюсі.

Найкращу динаміку показали комунікаційні послуги (+2,65%) та споживчі товари не першої необхідності (+1.27%).

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
