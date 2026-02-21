Угорщина блокує 90-мільярдний кредит ЄС для України, вимагаючи відновлення транзиту російської нафти

Будапешт офіційно заявив про замороження масштабного пакета фінансової допомоги від Євросоюзу для Києва за лічені дні до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії. Угорський уряд обіцяє зняти своє вето виключно після того, як відновиться постачання російської сировини через пошкоджений трубопровід «Дружба».

Що відомо

Заблокований пакет фінансування, який попередньо погодили ще у грудні 2025 року, є життєво необхідним для України. Він розрахований на покриття двох третин державних витрат у 2026−2027 роках. З цієї суми 60 мільярдів євро призначені для військових потреб, а ще 30 мільярдів євро — для підтримки бюджету. Затримка цих коштів створює серйозний ризик того, що вже до середини 2026 року в українській державній скарбниці забракне грошей.

«Ми блокуємо кредит ЄС для України на 90 мільярдів євро доти, доки не відновиться транзит нафти до Угорщини трубопроводом Дружба», — заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в соціальній мережі X.

Передвиборча боротьба та нафтовий ультиматум

Своє рішення офіційний Будапешт супроводжує гострою риторикою. Петер Сійярто звинуватив Київ у «шантажі», а також у змові з керівництвом ЄС та угорською опозицією з метою дестабілізації ситуації в країні напередодні квітневих парламентських виборів.

Політична ситуація для керівної партії Угорщини наразі є напруженою. Останні соціологічні опитування показують, що прем'єр-міністр Віктор Орбан та його партія «Фідес» відстають від лідера опозиції Петера Маяра приблизно на 10 відсоткових пунктів. Намагаючись мобілізувати виборців, Орбан суттєво посилив антиукраїнські заяви, ще на початку лютого публічно назвавши Україну «ворогом».

Додатковим важелем тиску стало рішення Угорщини та Словаччини зупинити експорт дизельного пального в Україну. Це стало прямою відповіддю на припинення нафтового транзиту.

Сама магістраль «Дружба», здатна перекачувати близько двох мільйонів барелів на добу, залишається критичним маршрутом для Угорщини та Словаччини — єдиних держав ЄС, які досі продовжують купувати російську нафту через цю систему. За інформацією українських посадовців, прокачування сировини зупинилося наприкінці січня внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Чи справді Угорщина залежить виключно від «Дружби»?

За даними Європейської комісії, Угорщина та Словаччина наразі не перебувають в умовах енергетичної кризи, оскільки мають сформовані запаси нафти щонайменше на 90 днів. Крім того, Будапешт має реальну альтернативу — імпорт нафти (зокрема неросійської) через хорватський нафтопровід Adria, пропускна здатність якого дозволяє покрити потреби обох країн. Однак угорський уряд наполягає на збереженні постачання саме з РФ і вимагає преференцій. Сама ж зупинка «Дружби» 27 січня 2026 року, за даними української сторони, була викликана влучанням саме російського ударного безпілотника у ділянку трубопроводу. Символічно, що заблокований Угорщиною кредит на 90 млрд євро європейські лідери планували остаточно ухвалити 24 лютого — у четверту річницю початку великої війни.