Угорщина блокує 90-мільярдний кредит ЄС для України, вимагаючи відновлення транзиту російської нафти

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 лютого 2026, 8:30

Угорщина блокує 90-мільярдний кредит ЄС для України, вимагаючи відновлення транзиту російської нафти

Будапешт офіційно заявив про замороження масштабного пакета фінансової допомоги від Євросоюзу для Києва за лічені дні до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії. Угорський уряд обіцяє зняти своє вето виключно після того, як відновиться постачання російської сировини через пошкоджений трубопровід «Дружба».

Будапешт офіційно заявив про замороження масштабного пакета фінансової допомоги від Євросоюзу для Києва за лічені дні до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Заблокований пакет фінансування, який попередньо погодили ще у грудні 2025 року, є життєво необхідним для України. Він розрахований на покриття двох третин державних витрат у 2026−2027 роках. З цієї суми 60 мільярдів євро призначені для військових потреб, а ще 30 мільярдів євро — для підтримки бюджету. Затримка цих коштів створює серйозний ризик того, що вже до середини 2026 року в українській державній скарбниці забракне грошей.

«Ми блокуємо кредит ЄС для України на 90 мільярдів євро доти, доки не відновиться транзит нафти до Угорщини трубопроводом Дружба», — заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в соціальній мережі X.

Передвиборча боротьба та нафтовий ультиматум

Своє рішення офіційний Будапешт супроводжує гострою риторикою. Петер Сійярто звинуватив Київ у «шантажі», а також у змові з керівництвом ЄС та угорською опозицією з метою дестабілізації ситуації в країні напередодні квітневих парламентських виборів.

Політична ситуація для керівної партії Угорщини наразі є напруженою. Останні соціологічні опитування показують, що прем'єр-міністр Віктор Орбан та його партія «Фідес» відстають від лідера опозиції Петера Маяра приблизно на 10 відсоткових пунктів. Намагаючись мобілізувати виборців, Орбан суттєво посилив антиукраїнські заяви, ще на початку лютого публічно назвавши Україну «ворогом».

Додатковим важелем тиску стало рішення Угорщини та Словаччини зупинити експорт дизельного пального в Україну. Це стало прямою відповіддю на припинення нафтового транзиту.

Сама магістраль «Дружба», здатна перекачувати близько двох мільйонів барелів на добу, залишається критичним маршрутом для Угорщини та Словаччини — єдиних держав ЄС, які досі продовжують купувати російську нафту через цю систему. За інформацією українських посадовців, прокачування сировини зупинилося наприкінці січня внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Чи справді Угорщина залежить виключно від «Дружби»?

За даними Європейської комісії, Угорщина та Словаччина наразі не перебувають в умовах енергетичної кризи, оскільки мають сформовані запаси нафти щонайменше на 90 днів. Крім того, Будапешт має реальну альтернативу — імпорт нафти (зокрема неросійської) через хорватський нафтопровід Adria, пропускна здатність якого дозволяє покрити потреби обох країн. Однак угорський уряд наполягає на збереженні постачання саме з РФ і вимагає преференцій. Сама ж зупинка «Дружби» 27 січня 2026 року, за даними української сторони, була викликана влучанням саме російського ударного безпілотника у ділянку трубопроводу. Символічно, що заблокований Угорщиною кредит на 90 млрд євро європейські лідери планували остаточно ухвалити 24 лютого — у четверту річницю початку великої війни.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Ираида Крылова
Ираида Крылова
21 лютого 2026, 10:15
#
Мы даже не удивились! почему не перепишут правила голосования? что это за вето одной проплаченной пыней страны? Почему в ООН голосование большинства, а тут какие венгры могут вонять со своим одним голосом. Переписать нужно правила!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами