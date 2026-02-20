Multi від Мінфін
20 лютого 2026, 19:02

Польща продовжує фінансувати роботу Starlink в Україні

Мінцифри повідомило про продовження стратегічної співпраці з урядом Польщі щодо підтримки супутникового зв’язку в Україні. Польща не лише забезпечує постачання терміналів Starlink, а й бере на себе витрати з оплати послуг зв'язку, що є критично важливим для стабільної роботи української інфраструктури.

Польща продовжує фінансувати роботу Starlink в Україні

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Цифровий фундамент під час війни

Безперебійний інтернет сьогодні є не лише зручністю, а питанням безпеки та життєдіяльності країни. Навіть під час найважчих блекаутів термінали Starlink дозволяють залишатися на зв’язку:

  • лікарням та пунктам надання невідкладної допомоги;
  • школам та закладам освіти;
  • об'єктам критичної інфраструктури;
  • державним установам у прифронтових регіонах.
  • Польща як стратегічний партнер

Польща залишається одним із найбільших донорів терміналів супутникового інтернету для України. За час повномасштабного вторгнення Польща передала понад 29 000 терміналів.

Окрім передачі обладнання, польська сторона продовжує фінансово забезпечувати їхню щомісячну роботу, що є вагомим внеском у стійкість української цифрової держави.

Слова подяки

Українська сторона висловила глибоку вдячність віцепрем'єру та міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському, а також усьому уряду Польщі за непохитну солідарність та відкритість до співпраці.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
