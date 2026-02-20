Основний нюанс ОВДП, який треба знати у 2026 році (відео)

Портфель ОВДП у фізичних осіб зріс більш ніж на 44% і вже перевищив 116 млрд грн. Але паралельно Мінфін активно проводить switch-аукціони (обмін ОВДП), щоб зменшити пікові виплати у 2026 році, а дохідності на первинному ринку поступово знижуються.

То що відбувається насправді та що це означає для дрібного інвестора: купувати ОВДП зараз, чекати, дивитись на вторинку чи на валютні випуски? Розповідаємо про цифри, логіку Мінфіну, вплив ставки НБУ, різницю між первинним і вторинним ринком та головні ризики.