Закон про справедливість соціального забезпечення Трампа зменшив пенсійні виплати для 3,2 мільйона пенсіонерів — USA Today

Закон про «справедливість» соціального забезпечення, підписаний президентом США Дональдом Трампом на початку 2025 року, обернувся для американців несподіваним податковим тягарем. Хоча документ мав на меті відновити повний розмір виплат для держслужбовців, на практиці він створив ситуацію, яку в Конгресі вже охрестили «податковою бомбою». Про це повідомляє USA Today.

У чому пастка «справедливого» закону

Закон скасував норми, які раніше скорочували пенсії вчителям, поліцейським та іншим бюджетникам, якщо вони мали додаткові пенсійні накопичення. Оскільки рішення прийняли заднім числом (ретроактивно з 2024 року), пенсіонери отримали одноразову компенсацію — часто це солідні суми у кілька тисяч доларів.

Цей різкий стрибок доходу автоматично підняв багатьох пенсіонерів у вищі податкові категорії. У результаті до 85% їхніх соціальних виплат стали підлягати оподаткуванню, хоча раніше цей відсоток був значно меншим або нульовим.

Податки та «штрафи» за медицину

Окрім податку на прибуток, пенсіонери зіткнулися з підвищенням вартості медичного страхування Medicare. Через разове зростання доходу їм нарахували надбавку IRMAA — це спеціальний збір для заможних громадян. Таким чином, отримавши «бонус» від держави, люди змушені віддавати значну його частину назад через нові рахунки.

У Конгресі вже намагаються виправити ситуацію: на початку лютого внесли двопартійний законопроєкт No Tax on Restored Benefits Act. Його мета — виключити ці ретроактивні виплати з переліку доходів, що підлягають федеральному оподаткуванню.

Як пенсіонери можуть захиститися вже зараз

Експерти порадили не чекати на рішення політиків, а діяти через податкові інструменти:

Розподіл доходу: IRS дозволяє вказати у декларації (рядок 6c форми 1040), що виплата стосується попереднього року. Це допоможе не «вилетіти» у вищу податкову групу в поточному році.

Апеляція щодо Medicare: Можна подати форму SSA-44, щоб довести, що високий дохід був разовою подією і не відображає реального фінансового стану пенсіонера.

Проте аналітики скептично оцінюють шанси на швидке ухвалення нового закону через розбіжності в Конгресі, тому американським пенсіонерам радять готуватися до складного податкового сезону.