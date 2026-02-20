Фіскальні чеки тепер зберігатимуться в банківських застосунках: 4 банки, які долучилися до пілоту

Мінцифра спільно з партнерами розпочинає впровадження єЧеку — електронного аналога паперового чека, який автоматично відображатиметься в банківському застосунку користувача. Новий сервіс покликаний позбавити українців від потреби зберігати паперові стрічки, які швидко вицвітають та губляться. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Що це означає для покупців?

Усе у вашому банку: Чек з’являється там, де ви вже дивитеся свої витрати — у застосунку банку.

Жодних зайвих дій: Вам не потрібно нічого завантажувати, встановлювати або додатково реєструватися в сторонніх застосунках магазинів чи на сайтах.

Повна свобода вибору: Ви самі обираєте формат чека — цифровий або паперовий. Сервіс працює паралельно зі звичними чеками та є абсолютно добровільним.

Приватність: Тільки ви бачите свій чек у власному застосунку.

Чому це вигідно для бізнесу?

Лише у 2025 році в Україні було сформовано 9,49 млрд чеків. Щороку бізнес витрачає близько 600 млн грн тільки на папір для них.

Економія: Менше паперу означає менше витрат на друк та менше технічних збоїв.

Простота: Каса працює, як завжди, без змін у процесах — потрібно лише налаштувати її за інструкцією.

Екологічність: Термопапір, на якому друкують чеки, містить речовини BPA і не переробляється як звичайний папір. Цифровий чек вирішує і цю проблему.

«єЧек не створює нову систему — він зручно вбудовується в ту, якою всі вже користуються», — йдеться у повідомленні.

Хто вже долучився та як скористатися?

Наразі проєкт працює в пілотному режимі. Повноцінний запуск сервісу на всю країну заплановано на кінець 2026 року.

Банки-учасники пілоту:

Приватбанк

monobank

ПУМБ

VST bank

Отримати електронний чек можна в мережах магазинів «Аврора», «Фора», Auchan, а також на АЗС «Укрнафта».

Як бізнесу під'єднати сервіс?

Долучитися до програми може будь-який бізнес, що використовує РРО/ПРРО та приймає безготівкові платежі. Участь є добровільною. Для підключення необхідно подати заявку за цим посиланням.