20 лютого 2026, 15:03

Фіскальні чеки тепер зберігатимуться в банківських застосунках: 4 банки, які долучилися до пілоту

Мінцифра спільно з партнерами розпочинає впровадження єЧеку — електронного аналога паперового чека, який автоматично відображатиметься в банківському застосунку користувача. Новий сервіс покликаний позбавити українців від потреби зберігати паперові стрічки, які швидко вицвітають та губляться. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Фіскальні чеки тепер зберігатимуться в банківських застосунках: 4 банки, які долучилися до пілоту

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що це означає для покупців?

  • Усе у вашому банку: Чек з’являється там, де ви вже дивитеся свої витрати — у застосунку банку.
  • Жодних зайвих дій: Вам не потрібно нічого завантажувати, встановлювати або додатково реєструватися в сторонніх застосунках магазинів чи на сайтах.
  • Повна свобода вибору: Ви самі обираєте формат чека — цифровий або паперовий. Сервіс працює паралельно зі звичними чеками та є абсолютно добровільним.
  • Приватність: Тільки ви бачите свій чек у власному застосунку.

Чому це вигідно для бізнесу?

Лише у 2025 році в Україні було сформовано 9,49 млрд чеків. Щороку бізнес витрачає близько 600 млн грн тільки на папір для них.

  • Економія: Менше паперу означає менше витрат на друк та менше технічних збоїв.
  • Простота: Каса працює, як завжди, без змін у процесах — потрібно лише налаштувати її за інструкцією.
  • Екологічність: Термопапір, на якому друкують чеки, містить речовини BPA і не переробляється як звичайний папір. Цифровий чек вирішує і цю проблему.

«єЧек не створює нову систему — він зручно вбудовується в ту, якою всі вже користуються», — йдеться у повідомленні.

Хто вже долучився та як скористатися?

Наразі проєкт працює в пілотному режимі. Повноцінний запуск сервісу на всю країну заплановано на кінець 2026 року.

Банки-учасники пілоту:

Отримати електронний чек можна в мережах магазинів «Аврора», «Фора», Auchan, а також на АЗС «Укрнафта».

Як бізнесу під'єднати сервіс?

Долучитися до програми може будь-який бізнес, що використовує РРО/ПРРО та приймає безготівкові платежі. Участь є добровільною. Для підключення необхідно подати заявку за цим посиланням.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Exba
Exba
20 лютого 2026, 15:21
#
Удобно. У Лидла так реализовано, только там электронный чек не в банковском приложении, а в их собственном
+
0
w39932
w39932
20 лютого 2026, 16:18
#
Так может потому что лидл работает в странах где государство не лезет в молоко и шоколад граждан?) Жучара в лидле свою харю набивает, а за еЧеком скучаэ.
+
0
Exba
Exba
20 лютого 2026, 16:39
#
Ага, периодически неумолимо рвёт на родину)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
