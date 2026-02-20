Гетманцев підрахував втрати бюджету від тіньового ринку одягу і вказав БЕБ на основні схеми

Щороку бюджет України втрачає понад 5 мільярдів гривень через «тіньові» схеми на ринку одягу та взуття. Голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев розкритикував Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Податкову службу за «системну сліпоту» щодо багатомільйонних оборотів, які маскируються під малий бізнес.

Білий ринок vs Тінь: прірва в цифрах

За словами Гетманцева, легальна частина ринку (такі компанії як Puma, New Yorker, H&M, а також українські бренди Jasmine, Adelia) виплачує офіційні зарплати від 23 до 46,5 тис. грн і повною мірою сплачує ПДВ та податок на прибуток.

Однак «чорна» частина ринку значно масштабніша:

Юридичні особи: в секторі працює 720 компаній із середньою зарплатою понад 26 тис. грн.

ФОПи: їх у 30 разів більше, але середня задекларована зарплата становить лише 7,7 тис. грн, що нижче за встановлений законом мінімум.

Як працюють схеми

Гетманцев навів два гучних приклади великого бізнесу, який мімікрує під малий:

1. Мережа «Територія мінімальних цін»

Масштаб: 14 магазинів у Києві та філії у великих містах; понад 1000 працівників.

Схема: на кожній касі працює окремий ФОП 2-ї групи.

Прибутки: виторг лише офлайн-точок оцінюється у 400 млн грн на рік.

Порушення: реальні зарплати складають близько 21 тис. грн, тоді як звітують про 8 тис. грн.

Збитки бюджету: 99 млн грн щорічно.

2. Бренд Lior Boutique

Масштаб: магазини в Києві та Одесі, 758 тис. підписників в Instagram, власне виробництво на 70 швачок та обладнання вартістю понад 20 млн грн.

Схема: понад 300 замовлень щодня оформлюються через мережу ФОПів, які постійно змінюються (виявлено мінімум 10 різних ФОПів за останні роки).

Збитки бюджету: понад 145 млн грн на рік.

Попередження для ФОПів

Гетманцев окремо звернувся до рядових громадян, які віддають свої документи для оформлення ФОПів «ухилянтам». Він попередив, що бенефіціари схем кидають таких людей напризволяще, залишаючи їх із мільйонними штрафами від податкової на все життя.

«Я втомився вимагати відкрити очі на очевидні порушення від БЕБ та Податкової. Чорний ринок взуття та одягу вже значно перевищує білу частину», — підсумував Гетманцев.