За рік кількість банківських карток зросла більш ніж на 6 млн. Лідер приросту — Приват

Кількість активних платіжних карток в Україні у 2025 році досягла рекордних показників. Про стрімке зростання ринку платіжних карток свідчать оновлені дані Огляду банківського сектору, які представив Національний банк України.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Динаміка ринку

Упродовж IV кварталу 2025 року кількість активних платіжних карток суттєво зросла — приріст склав понад 6 млн одиниць. Станом на кінець грудня загальна кількість карток в Україні сягнула 65,4 млн од.

Розподіл лідерства за групами фінустанов:

Приватбанк став абсолютним лідером, забезпечивши понад половину загального зростання — 3,8 млн нових карток за квартал. Його загальний портфель зріс до 35,1 млн активних карток.

Приватні банки також продемонстрували активність, збільшивши кількість карток до 15,7 млн.

Державні банки (без Приватбанку) мають у своєму активі 9,9 млн карток.

Іноземні банківські групи займають нішу з показником 4,6 млн карток.

Варто зазначити, що на ринку з'явився новий гравець — НоваПей, який станом на 1 січня 2026 року вже має 98 тис. активних карток.

Розрахунки та готівка: як українці витрачають гроші

Попри зростання кількості карток, темпи приросту платежів у магазинах дещо сповільнилися — з 21% до 12% за рік.