Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Валюта
20 лютого 2026, 14:08

За рік кількість банківських карток зросла більш ніж на 6 млн. Лідер приросту — Приват

Кількість активних платіжних карток в Україні у 2025 році досягла рекордних показників. Про стрімке зростання ринку платіжних карток свідчать оновлені дані Огляду банківського сектору, які представив Національний банк України.

За рік кількість банківських карток зросла більш ніж на 6 млн. Лідер приросту — Приват
Фото: pixabay

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Динаміка ринку

Упродовж IV кварталу 2025 року кількість активних платіжних карток суттєво зросла — приріст склав понад 6 млн одиниць. Станом на кінець грудня загальна кількість карток в Україні сягнула 65,4 млн од.

Розподіл лідерства за групами фінустанов:

  • Приватбанк став абсолютним лідером, забезпечивши понад половину загального зростання — 3,8 млн нових карток за квартал. Його загальний портфель зріс до 35,1 млн активних карток.
  • Приватні банки також продемонстрували активність, збільшивши кількість карток до 15,7 млн.
  • Державні банки (без Приватбанку) мають у своєму активі 9,9 млн карток.
  • Іноземні банківські групи займають нішу з показником 4,6 млн карток.

Варто зазначити, що на ринку з'явився новий гравець — НоваПей, який станом на 1 січня 2026 року вже має 98 тис. активних карток.

Розрахунки та готівка: як українці витрачають гроші

Попри зростання кількості карток, темпи приросту платежів у магазинах дещо сповільнилися — з 21% до 12% за рік.

  • Середній чек: середня сума одного платежу через POS-термінал у грудні 2025 року склала 400 грн.
  • Зняття готівки: українці почали знімати більші суми за один раз. Середня сума операції в банкоматі за рік зросла на 17,6% і становить 5 895 грн.
  • За кордоном: середній чек при знятті готівки за межами України значно вищий — 9 181 грн. При цьому гривневий еквівалент такої операції зріс лише на 2,8%, попри зміну курсу євро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
kadaad1988
kadaad1988
20 лютого 2026, 14:12
#
Не могу понять почему народ ломится в Приват?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
