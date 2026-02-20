Кількість активних платіжних карток в Україні у 2025 році досягла рекордних показників. Про стрімке зростання ринку платіжних карток свідчать оновлені дані Огляду банківського сектору, які представив Національний банк України.
20 лютого 2026, 14:08
За рік кількість банківських карток зросла більш ніж на 6 млн. Лідер приросту — Приват
Динаміка ринку
Упродовж IV кварталу 2025 року кількість активних платіжних карток суттєво зросла — приріст склав понад 6 млн одиниць. Станом на кінець грудня загальна кількість карток в Україні сягнула 65,4 млн од.
Розподіл лідерства за групами фінустанов:
- Приватбанк став абсолютним лідером, забезпечивши понад половину загального зростання — 3,8 млн нових карток за квартал. Його загальний портфель зріс до 35,1 млн активних карток.
- Приватні банки також продемонстрували активність, збільшивши кількість карток до 15,7 млн.
- Державні банки (без Приватбанку) мають у своєму активі 9,9 млн карток.
- Іноземні банківські групи займають нішу з показником 4,6 млн карток.
Варто зазначити, що на ринку з'явився новий гравець — НоваПей, який станом на 1 січня 2026 року вже має 98 тис. активних карток.
Розрахунки та готівка: як українці витрачають гроші
Попри зростання кількості карток, темпи приросту платежів у магазинах дещо сповільнилися — з 21% до 12% за рік.
- Середній чек: середня сума одного платежу через POS-термінал у грудні 2025 року склала 400 грн.
- Зняття готівки: українці почали знімати більші суми за один раз. Середня сума операції в банкоматі за рік зросла на 17,6% і становить 5 895 грн.
- За кордоном: середній чек при знятті готівки за межами України значно вищий — 9 181 грн. При цьому гривневий еквівалент такої операції зріс лише на 2,8%, попри зміну курсу євро.
Джерело: Мінфін
