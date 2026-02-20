Крістін Лагард планує залишатися на посаді голови ЄЦБ до кінця терміну

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що планує завершити свою місію на посаді лише після закінчення терміну повноважень у жовтні 2027 року. Ця заява пролунала в інтерв'ю Wall Street Journal у четвер на тлі чуток про її можливу передчасну відставку, повідомляє Reuters.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Контекст чуток та реакція Лагард

Приводом для обговорень стала публікація Financial Times, у якій стверджувалося, що Лагард може піти з посади раніше, щоб дозволити чинному президенту Франції Еммануелю Макрону взяти участь у виборі її наступника до президентських виборів у Франції наступного року.

Лгард вважає, що за роки її керівництва було досягнуто багато, але наразі потрібно закріпити результати та переконатися, що система надійна. Її базовий сценарій — робота до кінця восьмирічного терміну.

Лагард також надіслала приватне повідомлення колегам-банкірам, запевнивши їх, що вона зосереджена на роботі, і якщо вона вирішить піти, вони дізнаються про це від неї, а не з преси.

Попри спростування чуток, Лагард залишила «двері відчиненими» для майбутніх змін. Серед варіантів продовження кар'єри після ЄЦБ вона згадала Всесвітній економічний форум.

Поспіх із призначенням наступника може бути пов'язаний із побоюваннями щодо результатів майбутніх виборів у Франції. Опитування показують високі шанси на перемогу представників праворадикального «Національного об'єднання» (Марін Ле Пен або Жордана Барделла). Хоча партія відмовилася від ідеї виходу з єврозони, у центральних банківських колах її вважають «непередбачуваним фактором».

Лагард наголосила, що бачить своєю місією підтримання цінової та фінансової стабільності, а також захист євро, щоб валюта була «міцною та придатною для майбутнього Європи».

Минулого тижня про відставку вже оголосив голова Банку Франції Франсуа Віллеруа де Гало, що дало Макрону можливість обрати нового очільника французького центробанку. Тепер увага ринків прикута до того, чи дійсно Лагард залишиться в кріслі головного банкіра Європи ще на півтора року.