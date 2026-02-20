Держбанки втрачають позиції: частка активів та депозитів населення скорочується

Державний сегмент банківського ринку демонструє поступове зниження своєї присутності. Попри домінуюче становище, частка держбанків у ключових показниках скорочується на користь приватних та іноземних фінансових установ. Про це свідчать дані останнього Огляду банківського сектору НБУ .

Активи: приватний сектор наступає

Частка державних банків у чистих активах сектору за результатами IV кварталу зменшилася до 52%. Показник впав на 0,5 в. п. за квартал та на 1,2 в. п. за рік.

«Відповідні скорочення часток державних банків протягом IV кварталу повністю компенсували їхній невеликий приріст минулого кварталу», — йдеться у повідомленні регулятора.

Згідно з графіком розподілу чистих активів (станом на грудень 2025 року):

Приватбанк стабільно утримує 23% ринку активів.

Інші державні банки займають 29%.

Приватні банки наростили свою частку до 23% (проти 21% наприкінці 2024 року).

Іноземні банківські групи дещо просіли до 25% (з 26% роком раніше).

Депозити: населення шукає альтернативи

Тенденція до зниження частки держбанків ще помітніша у сегменті коштів фізичних осіб.

Поточний стан: частка державних банків у коштах населення скоротилася до 61,8%.

Темпи падіння: за останній квартал показник знизився на 1,1 в. п., а загалом за рік — на 1,5 в. п.

Аналіз розподілу коштів фізосіб: