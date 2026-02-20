Державний сегмент банківського ринку демонструє поступове зниження своєї присутності. Попри домінуюче становище, частка держбанків у ключових показниках скорочується на користь приватних та іноземних фінансових установ. Про це свідчать дані останнього Огляду банківського сектору НБУ.
20 лютого 2026, 12:38
Держбанки втрачають позиції: частка активів та депозитів населення скорочується
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Активи: приватний сектор наступає
Частка державних банків у чистих активах сектору за результатами IV кварталу зменшилася до 52%. Показник впав на 0,5 в. п. за квартал та на 1,2 в. п. за рік.
«Відповідні скорочення часток державних банків протягом IV кварталу повністю компенсували їхній невеликий приріст минулого кварталу», — йдеться у повідомленні регулятора.
Згідно з графіком розподілу чистих активів (станом на грудень 2025 року):
- Приватбанк стабільно утримує 23% ринку активів.
- Інші державні банки займають 29%.
- Приватні банки наростили свою частку до 23% (проти 21% наприкінці 2024 року).
- Іноземні банківські групи дещо просіли до 25% (з 26% роком раніше).
Депозити: населення шукає альтернативи
Тенденція до зниження частки держбанків ще помітніша у сегменті коштів фізичних осіб.
- Поточний стан: частка державних банків у коштах населення скоротилася до 61,8%.
- Темпи падіння: за останній квартал показник знизився на 1,1 в. п., а загалом за рік — на 1,5 в. п.
Аналіз розподілу коштів фізосіб:
- Приватбанк залишається головним «сейфом» країни з часткою 37%.
- Інші державні банки контролюють 25% вкладів (спостерігається спад з 27% на кінець 2024 року).
- Приватні банки стали головними бенефіціарами відтоку, збільшивши свою присутність до 21% (проти 20% рік тому).
- Іноземні банки стабільно утримують 17% заощаджень громадян.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі